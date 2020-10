IDEA: almuerzo con La Cámpora, impuesto a la riqueza y un sugerente mensaje

En el 56° Coloquio de IDEA una frase de Graciela Camaño se llevó parte de la atención. Crédito: captura de video

El mensaje de Graciela Camaño fue sugerente. Sobre todo porque quienes escuchaban eran máximos interesados. "No veo a los amigos del oficialismo muy apurados en tratar el tema", dijo la diputada sobre el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Sus dichos fueron un bálsamo frente a los empresarios en un almuerzo privado, ayer, con los patrocinadores del 56° Coloquio de IDEA en el que también hubo un referente de La Cámpora.

Se habló de varias cuestiones, pero el llamado "impuesto a la riqueza", una iniciativa de Carlos Heller con aval de Alberto Fernández es la gran preocupación hoy para los empresarios. También lo es hace días para las entidades que los representan, como la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), que ya señalaron que no sólo afecta a los empresarios sino también a las empresas y su capital, y genera más dudas sobre la inversión.

En el almuerzo, además de Camaño, estuvieron el senador de la oposición, Martín Lousteau, y su par Mariano Recalde, expresidente de Aerolíneas Argentinas y referente de La Cámpora. En el encuentro cerrado ofició de moderadora la periodista Débora Plager.

Cuando se mencionó el impuesto a las grandes fortunas, Camaño fue la primera en responder. La diputada aclaró que no es un impuesto, dijo que es un aporte por única vez, remarcó que tiene orden del día porque ya se discutió y dejó picando una definición: "No veo a los amigos del oficialismo muy apurados en tratar al tema, así que iremos viendo".

Recalde remarcó también que se trata de un porte extraordinario, por única vez y para un grupo muy reducido de personas físicas. Dijo, a diferencia de lo que denuncian los empresarios, que no existe para las empresas y es una alícuota "muy insignificante" para el volumen de patrimonio que se va a gravar. "Nadie va a dejar de ser rico por este aporte", dijo.

Lousteau pidió mirar el tema en contexto. Afirmó que se le pide al sector privado un "esfuerzo adicional" en un contexto en el que no se reflexiona sobre cómo gasta el Estado, que -dijo el senador- duplicó la presión tributaria entre 2004 hasta la actualidad. Y eso, dijo, sin brindar mejores servicios. Cuestionó además que sea una imposición y no fruto del diálogo o de una convocatoria colectiva. "Veo un discurso en el que el otro es el adversario", señaló, y criticó el gasto de 14.000 millones en una reforma judicial que "la vicepresidente dice que no sirve".

En el evento estuvieron más de 100 empresarios. Uno de ellos lo describió como "constructivo". Miguel Blanco, Marcelo Tarakdjian, Javier Goñi, Teófilo Lacroze, Silvia Bulla. Gabriel Sakata, Martin Berardi, Gustavo Cepeda, Santiago Mignone y Gerardo Cartellone fueron algunos de los hombres y mujeres de negocios conectados para el almuerzo virtual.

