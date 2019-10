Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Hay un vago consenso entre todos: se necesita un acuerdo. Pero ninguno de los empresarios, políticos y gremialistas presentes en el 55º Coloquio de IDEA sabe entre quiénes debe ser, qué forma tendrá y que incluirá, si sumará políticas de Estado o será un parche para la coyuntura. Ninguno conoce aún, luego de las primarias, cuál es el plan económico de los dos grandes espacios que todavía se disputan la Casa Rosada ni quiénes estarían encargados de aplicar las recetas para transformar la economía.

¿Qué debería cambiar Mauricio Macri si logra la reelección?; ¿el gabinete sería el mismo? ¿el rol del ministro de Economía debería centralizarse? ¿qué pasará con el FMI? Esas respuestas buscarán dar Miguel Angel Pichetto y Dante Sica el lunes en su confirmada visita a la Unión Industrial Argentina (UIA), según confirmaron desde esa entidad a LA NACION. Macri no estará presente.

"Si gana Macri tendrá que renovar completamente el gabinete y presentar un plan económico integral", cuestionó Miguel Ángel Rodriguez, presidente de Sinteplast. En la misma línea, Alejandro Asrin, presidente de Tarjeta Naranja, reclamó un cambio en la gobernanza del gobierno. "Tienen que tener un plan económico. Hasta ahora no lo han tenido y además un ministro de economía fuerte", señaló el ejecutivo, que cuestionó el control que tuvo la jefatura de Gabinete de la economía.

"Si Alberto Fernández gana, ¿sabe usted cuál es su plan económico y quién va a ser el ministro?", preguntó este medio a uno de esos industriales. El empresario pensó un minuto y respondió recordando la frase que el candidato del Frente de Todos pronunció cuando estuvo con la cúpula de UIA semanas atrás: "Voy a ser pragmático". Pero, tras esa ambigua aproximación del candidato, el ejecutivo relató una sensación que es global en Mar del Plata: "No hay precisiones".

La definición conceptual en la UIA se enhebró con otra del pasado reciente en el debate del domingo pasado y que muchos empresarios recordaron con vaga esperanza. " Yo no soy un dogmático. Van a ver en mi soluciones ortodoxas y heterodoxas", dijo entonces el candidato sobre la economía.

"No mandaron a nadie (del Frente de Todos)", protestó un empresario ante el presidente de una automotriz. "Están en campaña, ¿vos qué harías?", le contestó el ejecutivo, en referencia a errores no forzados a sólo días de la elección presidencial en un ámbito que, hasta hoy, estuvo más cerca del actual oficialismo. Si pasaron Sica y Luis Miguel Etchevehe, entre otros. Este último declaró que Fernández espera subir retenciones al agro, estatizar el comercio e intervenir los precios en ese sector.

Alberto Fernández, candidato a presidente del Frente de Todos

Para los hombres y mujeres de negocios que recorren los pasillos del 55º Coloquio de IDEA, la incertidumbre sobre el programa económico del ganador de las primarias de agosto y el equipo que lo implementaría es elevado. Pocos saben qué haría el ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner con la inflación, las cuentas públicas y los impuestos, la estrategia de comercio exterior, las relaciones internacionales y la deuda pública, entre otros asuntos clave de la agenda económica. Lo mismo pasa con Macri, que luego de las PASO y con la modificación de la campaña de Juntos por el Cambio, también desdibujó algunas certezas que existían sobre sus prioridades en materia económica.

"No hay información. Sólo sabemos que la actualidad es compleja", afirmó Eduardo Coduri, country manager de EY. "Hoy estamos sin acceso a los mercados y el FMI no conoce un programa sobre cómo se van a financiar los primeros meses de gestión o cómo se va a bajar la inflación. No se conoce al equipo ni se conoce el plan. Atraer inversores de esta manera es imposible", dijo Coduri. El empresario explicó además que Alberto Fernández tendría que gobernar con el kirchnerismo, La Cámpora y los gobernadores. "No va a ser un unipersonal. Por eso, el gabinete va a ser un rompecabezas", completó.

Mauricio Macri en Villa Carlos Paz

"Yo creo que van a bajar las tasas y van a dinamizar el consumo interno", arriesgó Marcelo Girotti, presidente de BGH. Son las condiciones para que sus negocios comiencen a mejorar. "No hay espacios para seguir teniendo aumentos (de salarios) por debajo de la inflación", agregó. "El escenario es cada vez más acotado y hay temas urgentes. No hay mucho espacio para improntas muy distintas", dijo. Girotti señaló que cree que el dólar se moverá con la inflación y que las restricciones cambiarias llegaron para quedarse tal como sugirió Cristina Kirchner en su última presentación pública.

En el supermercadismo saben que se convertirán en actores clave en caso de que Fernández se convierta en Presidente electo. "Si gana, sabemos que el 28 de octubre nos llaman", contó un lobista del sector. Allí no hay novedades sobre grandes políticas sino sobre la urgencia. Creen que habrá modificaciones en Precios Cuidados para hacerlo más focalizado en una canasta básica de primeras marcas; un cambio de la baja del IVA para segmentarla a la población más necesitada y a través de una tarjeta; y que se escalonarán aumentos en base a las paritarias cerradas para que los ingresos le germinen ganando a los precios y mejoren la capacidad de compra de los consumidores.

"Hay muy poca información. Creo que ni ellos saben", afirmó el número uno de una importante empresa energética. "Creo que no hay soluciones específicas consensuadas, aunque he encontrado más moderación de la que podía esperarse. Todos nos reciben, pero ni ellos ni nosotros sabemos bien qué es la pesificación. La baja de subsidios en todos los países se traspasa a las tarifas. Ahora van a revisar ese balanceo. ¿Cómo? No sabemos. En base a esta política habrá que ver qué pasa con la calidad del servicio", dijo el empresario de los sectores que generaron más polémica en el macrismo.

"Hoy resta definir una hoja de ruta y un programa económico", afirmó Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA). "Esperemos que incluya el ataque a la inflación y cómo hacer sustentable la deuda argentina. Esto tiene que empezar el 27 de octubre", alertó. "No podemos quedar fuera del mercado mucho tiempo. Así no se puede impulsar Vaca Muerta ni duplicar las exportaciones", completó el hombre que representa el pensar de los bancos más importantes.

"¿Qué sabe del plan económico de Alberto Fernández?", preguntó LA NACION a Gabriel Martino, presiente del HSBC. "Nada", respondió el banquero. "Habrá que esperar a que salga", dijo. "No parece haber un plan, sino ideas sueltas. Esto genera mucha incertidumbre. Creo que en los primeros meses de gestión, si gana Alberto Fernández, vamos a ver mucho fuego de artificio para que por detrás se puedan tomar otras medidas", arriesgó un empresario de las telecomunicaciones.

"Están en campaña. No se sabe nada", afirmó a este medio Daniel Herrero, presidente de Toyota cuando se lo consultó sobre los planes económicos de los espacios en pugna. "Pero llegó el momento del consenso y de que vayamos todos en la misma dirección", agregó el empresario sin precisiones.