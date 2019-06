Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Para la nueva cúpula de la entidad que nuclea al 50% del PBI argentino y a más de la mitad del empleo, llegó el momento de ofrecer una voz más activa frente a los grandes problemas del país

José Del Rio SEGUIR Ignacio Federico SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de junio de 2019

Acomienzos de mayo el Gobierno lanzó una propuesta con 10 puntos para consensuar con la oposición. Enseguida, los empresarios nucleados en IDEA se sumaron a la convocatoria y dieron su visión a través de una carta al Presidente. Semanas más tarde, cuando terminaba el mes, el paro convocado por la CGT desató la polémica en la sociedad. Esta vez fue Twitter el ámbito que eligieron para expresarse muchos de los hombres y mujeres de negocios que integran la entidad: #YoNoParo y #YoTrabajo fueron los hashtags más usados. La sanción de la ley de financiamiento de la política también fue celebrada públicamente.

Este nuevo perfil no es casualidad, sino parte de una estrategia que se profundizará a lo largo del año y que implica el posicionamiento de IDEA como una voz activa. La entidad, que suele ser noticia por el clásico coloquio que cada año se lleva a cabo en Mar del Plata, busca también hablar con el respaldo de su representatividad. La conforman 488 empresas, que, juntas, representan más de 50% del producto bruto interno del país y más de la mitad del empleo.

"A las luces altas de la mirada de mediano y largo plazo, le sumamos un rol protagónico, que son las luces bajas. Cada vez que veamos que podemos activar las voces -de manera proactiva o reactiva- si hay impacto en nuestros ejes estratégicos, lo vamos a hacer. Porque creemos que es importante un empresariado más claro y que se exprese en sus posicionamientos", explica, en diálogo con LA NACION, Gastón Remy, CEO de la petrolera Vista, quien a comienzos de mayo asumió la presidencia de IDEA. La renovación del directorio incluyó a Rosario Altgelt (gerente general de Latam Airlines Argentina) y Roberto Murchison (gerente general del grupo que lleva su apellido) como vicepresidentes primero y segundo, respectivamente. Por su parte, Federico Procaccini, CEO de Openbank, es el presidente del 55° Coloquio.

"No hablamos desde un lugar culposo; nosotros somos los que invertimos y generamos trabajo. Por eso nos sentamos a la mesa con la política y con los gremios y hablamos de lo que tenemos que hablar. La voz del empresario se tiene que escuchar", agrega Remy con firmeza.

-¿Por qué la decisión de levantar el perfil y dónde estará puesto el foco de la agenda?

Gastón Remy (GR):- El foco central es el posicionamiento de IDEA como institución. El coloquio queda lejos y está muy sinergizado con la institución. No es que uno va por una agenda y lo otro, por la otra. Por eso no queremos perder de vista que estamos, además, en un año electoral, con una intensidad que pide otra cosa.

-¿Qué objetivos persiguen en el mediano y largo plazo?

GR:- Queremos reforzar los ejes estratégicos sobre los que venimos trabajando hace cinco o seis años, donde IDEA debería posicionarse con luces altas, con una mirada de mediano y largo plazo. Son tres: el desarrollo económico del país, la calidad institucional y la integración social. Esto tiene que ver con las características propias de IDEA, que es una cámara no gremial empresaria, que reúne a casi 500 empresas, muy diversas, desde pymes a grandes, de origen nacional y multinacional, de sectores industriales y de servicios. Cuando ves que todas estas empresas juntas representan más de 50% del producto del país y más de 50% del empleo, te sentás a cualquier mesa siendo uno de los principales generadores de capital, inversión e innovación en la Argentina.

-¿Qué diferencias hay con otras cámaras?

GR:- Las empresas que conforman IDEA tienen otros espacios de representación. El nuestro apunta a trabajar en cuestiones estructurales que hacen al funcionamiento del sector privado y productivo en la Argentina. Estamos relanzando el plan estratégico, tras el cambio de autoridades. Al "desarrollo económico" le agregamos "sostenible": el cuidado del medio ambiente y la mirada sustentable empiezan a tener una fuerza importante. También la calidad institucional: en el coloquio de hace dos años se presentaron las auditorías en los juzgados y hace varios años venimos hablando de la independencia de poderes y de la ética empresarial; el año pasado, y antes de los cuadernos, IDEA lanzó su comité de ética. Y todo lo que hace a la institucionalidad para reducir la discrecionalidad, es muy importante. Por supuesto, la integración social también: la mirada de los empresarios es que es inviable una Argentina con un tercio de pobreza. Es un tema que nos pertenece.

Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

-¿Y cómo lo van profundizar?

GR:- A esas luces altas de la mirada de mediano y largo plazo, le sumamos "la voz activa", que son las luces bajas. Cada vez que nosotros veamos que podemos activar las voces, de manera proactiva o reactiva, si se impacta en estos ejes estratégicos, lo vamos a hacer.

Federico Procaccini (FP):- Vamos evolucionando como la misma sociedad lo va haciendo, con las demandas que la sociedad tiene. No tenemos claro qué vendrá, porque ese futuro va cambiando y nosotros debemos adaptarnos. Creo que esto es tanto madurez del liderazgo y madurez de la sociedad. Cambió la forma de hacer negocios, que ahora es más colaborativa. A esa nueva lógica de hacer negocios, que aplicamos todos los días, la queremos llevar a la realidad del país, escuchando todas las voces, pero también siendo muy claros con nuestro punto de vista y muy transparentes, para que podamos discutir con las cartas dadas vueltas. Es un juego que todos tenemos que ganar.

Rosario Altgelt (RA):- En el coloquio del año pasado nos tocó hablar del rol del empresario, justo cuando había comenzado la investigación por los cuadernos, que movilizó al empresariado. Hablamos del tema, pusimos el tema en el coloquio, y con la novedad de haber salido a las redes con todo esto. Nos encontramos con una sociedad que no necesariamente nos pegó como imaginamos. Fuimos valientes en poner el tema en la mesa y hacernos cargos. Dijimos 'estas cosas pasaron en la Argentina' y analizamos qué hay que hacer para que no vuelvan a suceder. También hablamos de construcción colectiva, esto de que las soluciones se cocrean; entonces tenemos que invitar al sector político o al sector gremial para pensar soluciones. No estamos aislados, somos parte de un sistema y tenemos que aprender a conversar.

-¿Por qué creen que costaba conversar?

Roberto Murchison (RM):- Yo no sé si costaba conversar. Vivimos en sociedad y esto arranca en la familia: hoy bajás una línea en tu casa y enseguida tus hijos te piden explicaciones. Eso no pasaba antes. Y a mí me pasa ahora en el trabajo. En otro momento, uno tomaba decisiones y no tenía que dar explicaciones. Pero ahora yo me tengo que hacer tiempo de juntarme con todos mis colaboradores y explicar qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Pasa lo mismo como empresariado, y de cara a nuestra sociedad, que nos pide más explicaciones.

GR:- La otra cara de esto es la valentía. Me refiero al contexto de la Argentina: hay que ser lo suficientemente maduros para dar los debates que hay que dar, y que muchas veces pueden generen fricciones. Desde IDEA nos queremos hacer cargo de esas potenciales fricciones, pero que no obstaculice los debates y diálogos conducentes.

-¿Antes había culpa del empresariado a la hora de sentarse a la mesa?

GR:- Yo no hablo desde un lugar culposo, nosotros somos los que invertimos y generamos trabajo. Por eso nos sentamos a la mesa con la política y con los gremios y hablamos de lo que tenemos que hablar. La voz del empresario se tiene que escuchar. Al sector privado no se lo ve bien, arrancamos de atrás.

-¿Cuánto incide el año electoral en esta evolución?

FP:- Un montón. El coloquio va a ser días antes de las elecciones, es una oportunidad gigantesca para pensar de nuevo políticas públicas que van a empezar a implementarse en los próximos cuatro años, si bien la mirada de nuestras empresas trasciende un mandato presidencial, porque tenemos inversiones de largo plazo. Ante una elección que parece muy reñida, es importante tener el debate previo, para que los consensos se generen con anterioridad y para pasar luego a la ejecución.

GR:- Hace años que proponemos salir de la lógica de la confrontación, de las lógicas binarias, de definirnos a través de las diferencias con el otro, y no con los consensos o las miradas comunes. Hay algo patológico en nuestra sociedad, donde reafirmamos nuestra identidad a partir de la diferencia con el otro. Es necesario romper con ese paradigma y los empresarios tenemos un rol clave.

-La idea es llegar al coloquio con estas propuestas bien marcadas.

GR:- Sí, ya se están generando.

FP:- Con la misma lógica de la voz activa, es que eso nos ayude a hablar de esos temas y ponerlos sobre la mesa continuamente.

RM:- Un ejemplo es el tributario: independientemente de la carga tributaria, hay como 170 impuestos en la Argentina (40 del nivel nacional, 40 de jurisdicción provincial y el resto, de los municipios). Independientemente de la carga, la cantidad y la complejidad es un tema. Hay que tener claras esas estadísticas.

FP:- Del mismo modo, el salto de un monotributista al régimen general, por un peso es algo que hace que se triplique el costo impositivo. Eso no colabora al desarrollo de los monotributistas para que salten a pymes.

-En materia de reforma tributaria, ¿la idea es tener un proyecto concreto?

FP:- Sí, queremos tener un documento. Está en pleno desarrollo, hoy trabajamos en dos grandes mundos: uno es visibilizar la realidad: tratar de poner números y hacer una puesta en común de la visión de la carga impositiva; y la otra es, idealmente, llevar propuestas concretas.

GR:- Y pueden ser puntuales. No es un plan económico ni un plan de reforma estructural.

-¿Cómo imaginan la evolución de IDEA en los distintos escenarios poselecciones?

RA:- La propuesta del sector privado es válida más allá del gobierno que esté luego de octubre.