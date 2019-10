Fuente: Archivo - Crédito: Ricardo Pristupluk / LA NACION

Francisco Jueguen SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de octubre de 2019 • 09:42

"Lo vamos a dar vuelta. Vamos al balottagge". Con "voluntarismo", afirma el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, el Gobierno logrará la posibilidad de pelear la elección en noviembre próximo.

El funcionario no dudó y señaló que los argentinos "no quieren volver al pasado" y advirtió que un gobierno de Alberto Fernández implicaría un aumento de las retenciones al campo, la estatización del comercio y la intervención de los precios.

En una charla con LA NACION en la antesala de la apertura del 55º Coloquio de IDEA, el funcionario criticó con dureza a la candidata a vicepresidenta Cristina Kirchner: "Es una intolerante, que rechaza el diálogo, autoritaria y altanera".

A contramano, dijo que la "marca registrada" del presidente Mauricio Macri es "el diálogo" y destacó las mesas productivas.

"Lo vamos a dar vuelta. Vamos al balottagge", dijo el ministro. "No es un cliché. Es voluntarismo. Estamos recorriendo las provincias y vemos una cuestión muy especial. Hay un fervor. Un clamor por no volver al pasado, por defender la Constitución, no mentir, no robar a pesar de que entendemos que queda mucho por corregir", agregó.

En caso de que ganara la fórmula Fernández-Fernández, dijo el funcionarios, ya se confirmaron las políticas para el campo y para la economía en general. El ministro citó los dichos de Juan Grabois y Felipe Solá sobre las políticas que podrían tomarse para el sector rural.

"Alberto Fernández no se anima a decir que el documento del PJ es su plataforma", estimó Etchevehere y completó: "Van a subir las retenciones al campo, intervenir los precios, estatizar el comercio, y priorizar el comercio interno por sobre el aliento a las exportaciones del sector".

Etchevehere alertó que, con la vuelta del kirchnerismo, volverá la división entre el campo y la industria, algo que -en rigor- descartó el referente económico del Frente de Todos, Matías Kulfas. "Estamos haciendo una revolución. Cambió el concepto de valor agregado. Hoy una TV o una plancha la arma cualquiera. Pero no cualquiera produce alimentos", discutió.

Etchevehere señaló que se pasaron de 200.000 toneladas de carne producidas a 700.000, que se mejoraron aeropuertos para poder exportara arándanos a Islandia y defendió a la soja. "El 90% de soja en la Argentina sale procesada en harina, aceite y pellets", señaló cuando se lo consultó sobre las críticas de la oposición sobre la "primarización de la economía".

El funcionario señaló que ya se están procesando 20 millones de toneladas de maíz, que es el total de ese cereal que se producía en tiempos del kichnerismo.