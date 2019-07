Empresarios, sin buenas perspectivas de aumentar la actividad

Según la encuesta del Indec, no esperan una reactivación inmediata

Para los próximos meses, los empresarios no esperan una reactivación de la construcción y de la industria, según las respectivas encuestas que publica el Indec .

Las perspectivas de reversión de la baja en la construcción no llegarían hasta agosto, ya que el 50% de los empresarios que mayormente se dedican a la obra privada anticiparon que no creen que la actividad vaya a crecer en el próximo mes. Apenas un 10,4% consideró que se reactivará la construcción, mientras que el 39,6% restante no anticipó mayores cambios.

En tanto, entre los empresarios que se dedican a la obra pública, el 52,8% de los consultados anticipó que la actividad disminuirá hasta agosto inclusive, contra solo un 2,8% que prevé alguna mejora, mientras que el restante 44,4% no vislumbra mayores cambios.

La superficie a construir, autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas, registró en mayo una suba de 22,9% con relación a abril. Con respecto a mayo del año pasado, en tanto, la suba fue de 22,5%.

La superficie autorizada acumulada durante los cinco primeros meses del año en curso, en su conjunto, registró una suba de 5,8% con respecto al mismo período del año anterior.

En lo que se refiere a la industria manufacturera, un 82,9% de los empresarios del sector consultados por el Indec cree que la demanda interna o no variará o no disminuirá en los próximos dos meses. Apenas el 17,1% restante confía en que aumentará.

En lo que se refiere a las exportaciones, solo un 30,9% cree que aumentarán en los próximos 60 días, mientras que un 46,6% cree que no variarán y un 22,5% piensa que disminuirán.

La compra de insumos del exterior utilizados en el proceso productivo, por otra parte, no aumentará para el 13,5% de los encuestados, mientras que el 53,4% cree que no variará y el 33,1%, que disminuirá.

En cuanto al uso de la capacidad instalada, que está en niveles históricamente bajos, apenas un 13,9% dijo que aumentará, un 55,2% indicó que se mantendrá igual y el 30,95% señaló que disminuirá.

Finalmente, en lo que se refiere a dotación de personal, únicamente un 6,9% cree que aumentará su plantel, mientras que el 70,3% respondió que se mantendrá igual y el 22,8% disminuirá la cantidad de trabajadores.