Miguel Pesce Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de febrero de 2020 • 21:36

Hoy fue un día movido en los mercados luego de la decisión del Gobierno de postergar el pago de los vencimientos de capital del bono AF20. El riesgo país subió un 5,5% hasta tocar los 1997 puntos básicos y los bonos argentinos cayeron un 9%. Tampoco quedó al margen el dólar oficial que, pese al cepo cambiario, escaló 14 centavos.

En este contexto, Miguel Ángel Pesce habló en Radio con Vos y dio sus definiciones sobre la inflación, la deuda y el bono AF20. El presidente del Banco Central afirmó que la inflación de este mes estará por debajo del 3% (pasado mañana se conocerá el dato del Indec) y apuntó contra el gobierno del expresidente Mauricio Macri, al que acusó de haber dejado "una deuda insostenible".

Inflación

"Siempre fuimos optimistas sobre la baja de la inflación. Creemos que va estar por debajo de lo que estiman las consultoras y los economistas. Seguramente por debajo del 3%", declaró el funcionario.

Según Pesce, la estrategia del Gobierno para frenar la inercia inflacionaria va a tener éxito y destacó el programa Precios Cuidados como unos de los focos para detenerla. En ese sentido también rescató el congelamiento de tarifas, la política monetaria respecto al dólar y el aumento de impuestos a los sectores con capacidad contributiva.

En relación con la escalada del dólar oficial dijo que es necesario que no haya movimientos abruptos en el tipo de cambio que afecten la distribución del ingreso. "No estamos con un tipo de cambio fijo. Hay momentos en que se desliza a la suba, lo que muestra que el valor no está congelado, sino que es flexible y administrado por el Banco Central".

Luego cargó contra la política del gobierno anterior respecto de la inflación: "Planteó cortar la inercia con el aumento de la tasa de interés, poniéndola en valores exorbitantes, y congelar la cantidad de dinero. Fue ineficaz y terminamos con la inflación más alta de las últimas décadas."

Deuda y AF20

"Lo que está buscando el gobierno nacional es la sostenibilidad de la deuda". Para Pesce el cronograma de vencimientos y la tasa de interés que se pactó durante la presidencia de Macri hicieron insostenible la deuda. "El Gobierno tiene la voluntad de fortalecer el mercado de capitales en pesos y construir una tasa de interés a través de sus Letras".

Sobre la decisión del pago del vencimiento de capital del bono AF20, previsto para este jueves, y que finalmente fue postergado hasta el 30 de septiembre, declaró: el Gobierno hizo la oferta que podía hacer, eso no convenció ni le interesó al mercado y decidió reperfilarlo como se había hecho con las Letes. Se pagaron los intereses a los ahorristas más chicos y se reperfiló el vencimiento de capital para más adelante.

"Si el gobierno nacional hubiera decidido imprimir 100.000 millones de pesos para pagar el vencimiento del bono AF20, todo el mundo se estaría preguntando por los efectos inflacionarios de esa emisión", agregó Pesce.

Por último habló sobre la situación con el FMI: "Creo que va haber una negociación cuando el Fondo entienda que el Gobierno está buscando la reactivación económica y eliminar las situaciones de inequidad y desigualdad profunda que estamos viviendo en nuestro país con sectores en niveles de pobreza muy altos".