Inmobiliarios aseguran que alquilar propiedades no es rentable

Según el informe de la ONG, el recupero es de entre 2,5% y 3% anual

Las contradicciones en el mercado de los alquileres no se acotan a que mientras que hay una sobreoferta de viviendas destinadas a los sectores medios/altos faltan opciones acordes con el presupuesto y las necesidades de los sectores medios/bajos. También ocurre que al tiempo que a los inquilinos les cuesta cada vez más cubrir la cuota, los propietarios aseguran que alquilar no es un negocio rentable.

La investigación de la organización Hábitat para la Humanidad señala que el sector inmobiliario asegura haber flexibilizado requerimientos para facilitar el acceso del locatario y alega, además, que los índices de recupero de los propietarios se encuentran entre el 2,5% y el 3% anual, los porcentajes más bajos de las últimas décadas.

La investigación revela que en la actualidad invertir en propiedades, ya sea para venta o alquiler, no es percibido como tentador económicamente. "Si a esto se le suma, en el caso del alquiler, el deterioro de la propiedad por el uso y los inconvenientes que se podrían generar con los inquilinos, se puede inferir que los incentivos son prácticamente nulos", detalla.

Por otra parte, se menciona que para quienes quisieran iniciar nuevos desarrollos inmobiliarios que permitan colocar propiedades en el mercado de alquiler, los créditos otorgados en el sistema financiero son prácticamente "imposibles de tomar" debido a las altas tasas de interés. También se identifica la falta de incentivos en políticas fiscales como uno de los factores que no estimulan la inversión en la construcción de viviendas. "No existe articulación entre sector privado y público. Parece haber más una mirada de contraposición entre ambos y no se detecta la capacidad de percibirse como socios en el desarrollo de políticas habitacionales", detalla el texto, recuperando las impresiones de las fuentes entrevistadas.

Sin embargo, el secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, dijo a LA NACION que esa dependencia lanzó recientemente un programa de desarrollo y participación público-privada en el que se disponen tierras fiscales para que se licite la construcción de viviendas sociales por parte de desarrolladores privados. Ese programa ya está vigente y, según afirmó el funcionario, hay interés del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial en aportar financiamiento.