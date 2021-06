Innovar en salud, las soluciones para los problemas que no esperan

La irrupción de la pandemia puso el foco en la salud como ningún otro evento de la historia moderna. La aparición del nuevo coronavirus detuvo por momentos la movilidad de las personas pero no sus patologías y otros problemas no relacionados con la enfermedad. Mientras el mundo busca todavía respuestas para avanzar hacia la postpandemia, la producción de alimentos en el agro, el cuidado del medio ambiente y las demandas de la sociedad que exigen cada vez más desarrollos con una visión sostenible que integre todas las variantes de un concepto complejo, se presentan como nuevos desafíos donde la salud juega un rol más que importante. La palabra innovar surge entonces como la clave para encontrar soluciones a los problemas que no esperan.

Los ejecutivos de la salud de Osde, Corteva Agrisicence y Takeda aportaron su mirada en el Capítulo 7 del evento de Innovación de LA NACION moderado por Carla Quiroga, que buscó responder cómo se pueden aplicar las innovaciones tecnológicas en un contexto de cambio permanente.

“Al trabajar en salud, el impacto de la pandemia fue muy fuerte. Ya veníamos hace años trabajando en innovación, pero esto lo aceleró. Más que nada por parte de los socios y los médicos que nos demandaron más herramientas. La enfermedad nos obligó e hizo que la gente necesitara la innovación por lo que tuvimos que poner a disposición todos los canales para hacerlo”, dijo Gabriel Oriolo, director de Procesos y Sistemas de Osde. El ejecutivo trabaja hace 26 años en la empresa , tiene a su cargo 250 personas y lideró al grupo que en la pandemia se dedicó al desarrollo de innovación.

Oriolo sostuvo que ante lo imprevisto de la enfermedad, en un primer momento su prioridad estuvo en garantizar la operación de la empresa toda vez que cuentan con servicios que trabajan 24 horas los siete días de la semana. “Armamos un comité de crisis donde fue importante el liderazgo. Tenemos 300 oficinas de atención al publico centralizadas y dispusimos que todos trabajen desde su casa. Hasta el momento no teníamos una política de trabajo remoto previa”, dijo el ejecutivo.

Luego agregó: “El segundo problema fue cómo hacer disponible los servicios y mantener todo. El paciente que mas trabajamos fue el crónico para que no se pongo ansioso por la medicación. Hubo liderazgo, coraje e inteligencia para colaborar en esto. Poner a disposición las canales digitales hizo que se hiciera conocido para los socios. La gente se sensibilizó mucho con el tema de salud, y sabemos que lo tecnológico ayuda, pero que lo humano no es reemplazable. Tenemos esa humanización detrás de la tecnología que es lo que nos ayudó a llevar la situación”.

Por su lado a la empresa Corteva Agriscience la pandemia la sorprendió en un momento que ya era de cambio para sus trabajadoras toda vez que se estaban mudando de oficinas. Para Julián Sudera, director de Marketing de Corteva Agriscience Cono Sur, ahora es todo más complicado pero también más desafiante y entretenido. ”El sector agropecuario es de los mas innvoadores. El cambio es constante y siempre lo esta haciendo. En momentos previos a la pandemia, ya innovaba en la producción de semillas, en el concepto de distintos productos y en materia ambiental y social, Ahora hay mas variantes para tomar al la hora de innovar, cosas que si no las ponemos sobre la mesa no se puede lograr la innovación. Hoy, por ejemplo en el campo una persona compra un producto por las vias digitales”, dijo Sudera.

Según Sudera la obligación de las empresas en el agro es alinearse a la sustentabilidad y adoptar los problemas de la gente en cuanto a sus demandas para que los alimentos sean mejores. Hay una demanda de que los productos no solo sean más sino mejores. La agricultura también tiene otro rol en la generación de energía con el biodiesel y el bioetanol. Hay segmentos donde nos tenemos que articular, por lo que innovar es equivocarse y contenernos en esa equivocación porque vamos a tener todos errores en todo este camino”, agregó.

Con él coincidió el gerente general de Takeda para el Cono Sur, Gastón Domingues Caetano “La clave del éxito en la innovación es el fracaso, pero la meta tiene que ser clara y hay que intentar hasta que salga. En tema de sustentabilidad uno de los desafíos en salud es hacerla accesible al general de la población. Es el desafío a futuro para revolucionar el desarrollo de medicamentos”, dijo Domingues Caetano. El empresario tiene 20 años de experiencia en el tratamiento de enfermedades raras y forma parte de la compañía japonesa de 240 años de historia, que inició con hierbas medicinales hace más de dos siglos y ahora se dedica al desarrollo de terapias y medicinas.

“La innovación tiene que traer soluciones donde no las hay como con las enfermedades poco frecuentes o la oncología. Tiene ser una revolución y más disruptivas, para el dengue o otras patologías donde no hay soluciones. Lo que hay que aceptar es que al innovar hay una alta tasa d fracaso pero hay que saber como abordarlo. Las empresas que no sepan hacerlo se van a quedar en el camino, lo que va llevar a mejorar los procesos”, sostuvo Domingues Caetano.

Cateano dio su visión de cómo la empresa innovó en el campo de la salud “Primero con la terapia génica, un tratamiento que permite que las personas puedan resolver la falla genética que produce un problema oncológico. Fue un trabajo colaborativo y universitarios que tradujo en un beneficio para los pacientes. También estamos desarrollando una vacuna para resolver el problema global del dengue. Es para cubrir los cuatro tipos de dengue. Ya se sometió en Europa y varios países de Latinoamérica. El problema del dengue va a ocupar otro lugar con la innovación que ofrece una solución que tiene que ser sustentable y accesible para la población”, agregó el ejecutivo.

Innovar ante nuevos desafíos

Los ejecutivos sumaron su mirada sobre las diferentes de su industria y los desafíos que se avecinan. “Al principio de la pandemia innovamos sin tecnología con el seguimiento de los casos de covid. Nos dimos cuenta desde el área de urgencia que era un valor hacer un seguimiento periódico de todos los pacientes. Después incorporamos la tecnología y la plataforma para indicar un diagnóstico familiar que el médico seguía de forma remota”, dijo Domingues Caetano que sostuvo que el desarrollo se hizo primeor “artesanalmente”, para resolver un nuevo problema para la salud y después y después incorporaron la tecnología. Con su desarrollo colaboraron con las ministerios de salud de comunidades en Jujuy, Corrientes, Chubut y otros rincones del país para hacer un seguimiento de pacientes que no era socios de la organización.

Para el ejecutivo el próximo desafío de la empresa es integrar la operatividad, el sistema de salud, que es amplio y complejo, con el paciente puesto en el centro. “Tiene que poder tener la información completa y para esos todos los actores del sistema de salud tenemos que estar integrados y con los recursos suficientes”, agregó Oriolo.

Por su parte Sudera habló sobre los desarrollos de la agricultura digital y de precisión. “El estudio del genoma de las plantas venía de hace 30 años y hoy se está yendo a un gran nexo de montón de tecnologías: desde donde se producen los alimentos, imágenes satelitales que puedan tomar decisiones en el agro, drones inteligentes que pueden diagnosticar la enfermedad de una planta, donde aplicar y no, cómo hacer un selectividad donde uno pueda agregar todo el tiempo algo para mejorar el producto para la sociedad y el consumidor. El agro es un sector que incorpora muy rápido la innovación, no se resiste a los cambios si se ven los resultados”, dijo Sudera.

El ejecutivo consideró que los desafíos del futuro en la industria agrícola son el aumento de la población que implica producir más alimentos, el cambio climático que evidencia temporadas de mayores lluvias y de mayores secas que antes no se registraban, y encontrar soluciones para capturar, el carbono de la atmósfera a la vez que se produce en los campos.

