Andy Freire lidera la oficina local de Softbank; la compañía tiene US$3400 millones para invertir en la región

13 de febrero de 2020

Alimentos basados en plantas, fintechs y agrotecnología son los rubros que está mirando el fondo japonés Softbank en búsqueda del próximo unicornio argentino. El grupo que es socio de gigantes como Uber, Alibaba y WeWork confirmó que tiene US$3400 millones para invertir en la región y que el talento argentino, aún con los problemas que arrastra la economía local, es un diferencial a la hora de elegir un proyecto en la región.

"El desafío que tenemos es ayudar a los emprendedores argentinos a volver a pensar en grande. Y estamos convencidos que la situación económica no es un impedimento. No hay que olvidarse que Globant, Despegar o Mercado Libre crecieron en la crisis de 2001", asegura Andy Freire, el "emprendedor del alma" -como alguna vez se definió- y ex legislador porteño que ahora está al frente de la oficina que abrió Softbank en Buenos Aires para invertir en la región.

Freire reconoce que la Argentina hoy está un paso detrás de otros países de la región, como Brasil o México, en materia de emprendimientos tecnológicos. "Solo para los próximos doce meses, en Brasil se proyecta que habrá 60 IPO (oferta pública de acciones)", destaca el fundador de Officenet que hace unos mese asumió como managing partner de SoftBank Latin America Fund.

"Igualmente, el talento argentino sigue siendo único y no por nada empresas como Rappi que tiene su base en Colombia contrata programadores en la Argentina. Uno de los desafíos que tenemos por delante es que la Argentina vuelva a tener un rol protagónico en el surgimiento de nuevos unicornios", señaló Freire.

El ejecutivo de Softbank destaca que de los seis unicornios (empresas valuadas en más de US$1000 millones) que surgieron en la Argentina, cinco nacieron antes de 2005 y la única excepción es Auth0. "La buena noticia es que los unicornios argentinos tienen una vocación internacional y a diferencia de lo que pasó con sus pares de Brasil, en todos los casos hoy tienen presencia en la región y no se quedaron en un solo país".

Para invertir en la región, Softbank lanzó en febrero de 2019 un fondo por US$5000 millones, de los cuales ya lleva desembolsados US$1600 millones en catorce empresas latinoamericanas. Su lista de inversiones incluye a la fintech argentina Ualá y a otras startups nacidas en países vecinos, pero con operaciones en el mercado local como en el caso de Gympass.

Ahora la búsqueda de nuevas compañías en las que invertir cuenta con algunos prerrequisitos. " Estamos mirando compañías de tecnología, que tengan un componente de Inteligencia Artificial, que cuenten con un equipo muy emprendedor y con potencial de convertirse en un unicornio",enumera Freire.

El ejecutivo asegura que los rubros que están mirando con más atención son alimentos basados en plantas, agtech (agrotecnología) y fintechs (donde ya pusieron un pie con el desembarco en Ualá). "No tenemos cupos por país, pero en la Argentina estamos mirando empresas, como por ejemplo un par opciones en alimentos que reemplacen a la carne y las proteínas de origen animal", señaló Freire.

Freire además adelanta que los planes de Softbank para la región no pasan únicamente por las inversiones en startups y también están a la caza de talento local. Con la mira puesta de sumar especialistas, el fondo está lanzando un programa de capacitación en inteligencia artificial.

La búsqueda está abierta a todo tipo de personas -sin límites de edad, ni requisitos previos de formación- para encontrar 50 alumnos que participen de un curso de capacitación intensiva en Buenos Aires que durará once semanas. "Hasta el 21 de febrero los interesados se pueden inscribir. La selección se hará en base a un test para demostrar las aptitudes de cada cada candidato en inteligencia artificial y el curso se dictará en inglés en las oficinas de Microsoft en Buenos Aires", explican en Softbank.

El curso es gratuito aunque los alumnos que al finalizar la capacitación consigan trabajo en alguna empresa de Softbank se comprometen a destinar el 15% de su futuro salario hasta completar el costo de US$5000. "Con esta iniciativa estamos buscando potenciar el talento argentino así que lo vemos como una forma de ayudar al país y también como una inversión inteligente en capacitación de futuros recursos", admiten en la compañía.

Softbank no es un jugador cualquiera en la liga de los grandes fondos. El grupo, nacido en Japón y liderado por el empresario Masayoshi Son, maneja activos por US$400.000 millones (casi un PBI de la Argentina) y entre sus principales inversiones se encuentran algunos de las compañías que más crecieron en los últimos años como Uber, la colombiana Rappi o la china Alibaba. La lista de inversiones, igualmente, incluye proyectos que no resultaron tan exitosos en el último tiempo, como WeWork, que hace unos meses protagonizó una fallida salida a la Bolsa en Wall Street.

" Cuando se maneja un portafolio de más de cien empresas es normal que a algunas les vaya bien y otras mal. En el caso de WeWork lo importante es que el nuevo número uno (el boliviano Marcelo Claure) ya anunció que a fines de 2021 o principios de 2022 la empresa será rentable", asegura Freire.