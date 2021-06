Inversiones: pese al mayor gasto del Gobierno, no crece la producción de gas

El fin de semana, la Secretaría de Energía informó que “no existe problema alguno de falta de gas en el sistema”, luego de que la semana pasada se tuviera que cortar el suministro a algunas industrias por problemas comerciales, pese a que todavía no hubo tan bajas temperaturas. Como todos los inviernos, a la Argentina no le alcanza la producción nacional para cubrir los picos de consumo, y si bien este año no hay una situación crítica como hubo en 2014, por ejemplo, la producción no sobra y el sistema es vulnerable a los factores externos, como las medidas de fuerza y los eventos climáticos.

“Siempre falta gas en los inviernos”, dice el consultor en energía Daniel Gerold, titular de G&G Energy Consultants. “Lo que pasa es que el Plan Gas tuvo fallas, no incluía el abastecimiento de la demanda de industrias y GNC. Y cuando quisieron contratar, se durmieron y no había gas, mientras que Cammesa [la empresa encargada de los despachos de energía eléctrica], las distribuidoras [Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras] y otras industrias ya tenían sus contratos firmados”, agrega.

El Gobierno lanzó a fin del año pasado el programa de estímulo a la producción para evitar que la producción siguiera cayendo, pero el atraso en convocar a licitaciones generó que las productoras no llegaran a tiempo a invertir en nuevos pozos gasíferos. Las manifestaciones de los trabajadores autoconvocados de salud en Neuquén durante abril, las medidas de fuerza de los trabajadores portuarios y algunos eventos climáticos, como la sequía que hizo bajar la generación hidroeléctrica o las lluvias que atrasaron la llegada de buques con gas licuado, generó que se deberían quemar más combustibles líquidos para reemplazar la falta de gas.

Para graficar en números, según datos del Instituto Gral. Mosconi, la producción de gas durante el primer cuatrimestre del año fue la más baja desde 2014, con 114,7 metros cúbicos de gas por día (m3/d), cuando hace siete años fueron 112 millones. Esto representa una caída preocupante si se lo compara con los 131 millones de m3/d que hubo en el mismo periodo de 2019.

“Es una caída rápida, abrupta y persistente. Veníamos de crecer al 9,5% interanual en 2019 y después en 2020, hay caídas de 13%, con muchos meses de contracción arriba del 10% a partir de la pandemia. Las cuarentenas rígidas generaron un nivel de incertidumbre extraordinario, del cual después costó salir”, dice el economista Julián Rojo, del IAE Mosconi.

Sin embargo, en la producción de petróleo no sucedió lo mismo. Los altos precios internacionales del barril y las menores retenciones a las exportaciones generaron una recuperación más rápido, al punto tal que la Argentina ya está produciendo más de 500.000 barriles por día y le faltan 16.000 más para llegar a los niveles pre-pandemia, según datos del consultor Luciano Caratori.

“La pregunta más importante a responder es por qué en lo que va de 2021 la producción doméstica de gas es 10% menor (11,5 millones de m3/d) que en 2019, cuando el incentivo fiscal es más del doble (US$1900 millones vs. US$900 millones), y abarca al 85% de la producción, cuando en 2019 alcanzaba al 18% del total”, dice el consultor y exsubsecretario de Pleanamiento Energético durante el gobierno de Mauricio Macri.

Para Caratori, “parece que no se reduce a prometer toneladas de plata ni proyectos de ley alla General Alais [en relación con la ley de hidrocarburos que el Gobierno dijo que iba a diseñar]. Que haya ‘incertidumbre sobre una ley que dé certidumbre’ es tragicómico”.

Que el precio que pagan los usuarios por la producción de gas se mantenga constante en pesos desde abril de 2019, tampoco ayuda a mejorar la confianza de las empresas para invertir en el mercado de gas. La suba de 6% que aplicó el Enargas la semana pasada solo alivia los ingresos de las distribuidoras, pero implica que el Estado se hará cargo de mayores subsidios para mantener la producción.

Para este año, la consultora Ecolatina proyecta que los subsidios económicos alcanzarán el 3% PBI, casi el doble del 1,7% que proyectó el ministro de Economía, Martín Guzmán, por el congelamiento de las tarifas de gas y electricidad. “Esta partida es pro-rico y no es la mejor manera de estimular la demanda. Aumentar los servicios públicos puede ser indeseable en lo inmediato, pero su congelamiento exige crecientes recursos fiscales y de dólares, de modo que acelera las expectativas de devaluación”, dice en su último el informe.

En números concretos, los analistas energéticos esperan un gasto en subsidios a la energía de entre US$8000 y US$9000 millones, muy superior a los US$6200 millones del año pasado.

Impuesto a la Riqueza

La Secretaría de Energía informó que ya ingresaron $36.400 millones por la recaudación del Aporto Solidario y Extraordinario (más conocido como impuesto a las grandes fortunas) que está destinado a la producción de gas (el 25% del total recaudado). El dinero se transfirió a una cuenta especial del Banco Nación que se abrió para este fin.

“Esta inversión conjunta de Ieasa [ex-Enarsa, empresa estatal de energía] e YPF en proyectos de producción de gas tendrá un gran impacto dinamizador sobre la actividad en las regiones productoras, potenciando la producción, generando empleo y oportunidades de trabajo para las pymes y empresas regionales”, dijo el secretario de Energía, Darío Martínez.

“Estamos trabajando con Ieasa e YPF en la definición de los proyectos productivos que se financiarán y en el diseño del esquema administrativo de fideicomiso y control de los fondos, ya que no solo serán aplicados al fin específico que determinó la ley, sino que además, sus utilidades deben ser reinvertidos con el mismo objeto”, agregó el secretario en un comunicado.

Martínez consideró que “este impulso de inversiones de unos US$580 millones en proyectos productivos, sumados al desenvolvimiento del Plan Gas.Ar, que llevó a las empresas productoras a batir nuevamente récord de fracturas en mayo pasado, y combinado con la dinámica que desatará la ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas, define un escenario presente y futuro muy promisorio para la actividad”.