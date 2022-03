Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos: “El default sería casi como un accidente nuclear para la economía argentina”

Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), expresó hoy su preocupación por cómo evoluciona el tratamiento del acuerdo por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y advirtió que “no importa el la letra chica” del mismo, sino “el trazo grueso” para “evitar el default”.

“El default sería casi como un accidente nuclear para la economía argentina”, dijo Bolzico en diálogo con Radio Mitre, tras la reunión de ayer convocada por la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Finanzas, en donde Adeba dio su opinión.

“Fuimos convocados para dar nuestra opinión respecto a este proyecto de ley que es la autorización que requiere la normativa actualmente del Congreso al Poder Ejecutivo para poder renegociar la deuda con el Fondo”, explicó Bolzico.

“Mucho tiempo se habló de la letra chica del convenio con el Fondo, y la verdad que lo que importa ahora es el trazo grueso. El trazo grueso es si refinanciamos la deuda o entramos en default. Son las únics opciones que tenemos. La Argentina no puede pagar la deuda en los términos pactados originalmente. O acuerda una renegociación con su acreedor o entramos en default”, aseguró.

En ese sentido, advirtió: “La alternativa es el default. El default es casi un accidente nuclear para la economía argentina. Y sería un accidente porque ayer todos decían ´no queremos un default´, pero se acerca la fecha y nadie dice cómo lograr un acuerdo”.

Sobre el vencimiento del pago del 22 de marzo, de US$315,6 millones, dijo: “Nos estamos acercando a la fecha y no hay un acuerdo de cómo no llegar al default”. Entonces, lanzó: “Un default sería equivalente a que a un país lo saquen del Swift, quedaríamos aislados”.

Consultado sobre las razones por las que, ante un inminente acuerdo, el índice del Riesgo País sigue muy alto, en torno a los 2000 puntos, explicó: “Parte del Riesgo País se explica porque aún existe la posibilidad de que ocurra el accidente [el default], de que no tengamos la ley y que no se refinancie la deuda con el Fondo. Ahora, si se refinancia con el fondo no necesariamente va a bajar el Riesgo País, pero da chances para salir y solucionar el resto de los problemas que lo explican”.

Las comisiones se volverán a reunir este miércoles, ya sin expositores. La intención del oficialismo y de la Casa Rosada es firmar el dictamen para dejarlo, así, en condiciones de discutirlo en una sesión especial que se celebraría mañana o el viernes.