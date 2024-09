Javier Milei se reúne con Marcos Galperin en medio de la pelea de los bancos con Mercado Libre

Escuchar

En le marco del 25° aniversario de Mercado Libre, el presidente Javier Milei visitará este miércoles las oficinas de la plataforma líder de comercio online ubicadas en el barrio porteño de Saavedra junto al fundador y CEO de la empresa, Marcos Galperin. El recorrido por la planta se da poco después de la denuncia que realizó el empresario radicado en Uruguay contra las entidades financieras dueñas de la billetera Modo por cartelización.

Según indicaron desde la Casa Rosada, la visita comenzará cerca de las 15. Será el primer encuentro público entre el mandatario y el empresario tras el conflicto que se inició con los bancos Santander, BBVA, Galicia, Nación, Ciudad, Macro, ICBC y HSBC (propietarios de la billetera virtual lanzada en 2020).

La denuncia realizada por el gigante de e-commerce acusa a Modo de “concentración prohibida”, “cartelización” y “prácticas coordinadas” para perjudicar a las fintech. La acusación realizada frente a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) indicó que la unión de los bancos detrás de esa billetera representa un “cartel” a través del cual buscan “evitar competir entre sí con sus propias billeteras”, en perjuicio de usuarios y de la industria.

Marcos Galperin Ignacio Sanchez

Además, desde Mercado Libre advirtieron que las entidades financieras ofrecen descuentos y promociones a través de sus medios de pago, siempre que las operaciones se realicen con Modo. “Si uno tiene una tarjeta de un banco, pero no paga con Modo, no puede acceder a ese descuento. Es como si todos los supermercados se pusieran de acuerdo para tener una única marca de supermercados para comercializar productos y fijaran sus promociones en conjunto para no competir entre sí”, indicaron en la denuncia.

Otro de los factores contra los que apuntó la empresa es que los bancos asociados en Modo habilitan funcionalidades de open banking a sus usuarios, como información de saldos y movimientos de cuentas bancarias, pero no permiten esas herramientas a los de otras billeteras digitales.

Mientras que Galperin calificó de “práctica anticompetitiva” el accionar de las firmas dueñas de Modo, también advirtió que los bancos incumplen normas vigentes del BCRA al “poner topes bajos y arbitrarios” a las transferencias desde cuentas bancarias (CBU) hacia las de las firmas fintech (CVU), en un intento por limitar la salida de fondos desde el sistema financiero tradicional (cajas de ahorro) hacia cuentas digitales.

La respuesta de Modo

Santiago Eraso Lomáquiz, director de Legales de Modo

Luego de la denuncia formal, el director de Legales, Cumplimiento y Asuntos Públicos de la empresa fintech, Santiago Eraso Lomáquiz, aseguró que la decisión del empresario argentino los “tomó por sorpresa” y que “no esperaban la denuncia por parte de Mercado Libre”.

“No esperábamos esto principalmente por dos razones: la primera, porque estamos hablando de un mercado en el que hay condiciones particulares, que está desbalanceado. El mercado de pagos digitales está cooptado y dominado por un actor principal, que es Mercado Libre. Resulta raro que el actor dominante del mercado denuncie a quien no domina el mercado”, añadió el líder de la empresa en diálogo con Radio Mitre hace pocos días.

Sobre las acusaciones de una posible “cartelización” a través de la cual buscan “evitar competir entre sí con sus propias billeteras”, Lomáquiz consideró que “no es una calificación que le corresponda a Mercado Libre” ya que consiste en un “acuerdo entre empresas competidoras para dejar de competir entre ellas”.

“Abusan de posición dominante”, acusó y marcó: “Es una denuncia que instalamos nosotros ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia el 6 de mayo de este año, porque Mercado Libre tiene posición dominante. Hasta ahí está todo bien, ser grande es algo bueno y merecido, pero el problema es que abusan de esa posición”.

