El analista político Jorge Giaccobe habló de la imagen de los dirigentes en el país y se refirió a la carta de Cristina Kirchner a Alberto Fernández. Según el experto, como pieza comunicacional "niega lo que el contenido afirma".

"Cristina diciendo que Alberto es el que tiene la manija es porque no la tiene, porque si no, no haría falta la carta. Es como cuando le pintan a los presidentes en las paredes 'Fuerza Alberto'. Si te pintan en las paredes 'Fuerza Alberto' es porque no la tenés", afirmó Giaccobe en el programa "Comunidad de Negocios", que se emite por LN+.

Por otro lado, dijo que en la misiva la vicepresidenta "empieza a configurar los primeros esbozos de quién va a tener la culpa de lo que pase en estos cuatro años, que va a ser Alberto". "A Alberto lo pusieron ahí para que se coma los sopapos del momento, mientras el kirchnerismo entre bambalinas trata de hacer la tarea para la cual vinieron que es la reforma judicial la consigan o no. Pero Alberto es el sujeto para que tenga la culpa del presente sabiendo que el kirchnerismo ya tiene un relato bien sólido respecto de que la culpa del pasado la tiene Macri, o el neoliberalismo, o la embajada de los Estados Unidos o es un complot entre los templarios, los masones, los illuminati, los reptilianos y demás", completó.

En cuanto a la figura positiva y negativa de los dirigentes, Giaccobe dijo que Cristina Kirchner tiene casi 31 puntos de imagen positiva y 60 de negativa, mientras que Mauricio Macri está en 23 puntos de positiva y 52 de negativa.

"Macri es el único dirigente que mostró una variación respecto de hace 15 días. Su aparición pública, su vuelta al ruedo público con las entrevistas que dio le representó apenas tres puntos de crecimiento de imagen positiva. Las personas que ya pasaron por la presidencia, es decir, aquellas a las cuales la sociedad ya les prestó el juguete del poder, aquellos que ya están desgastados por los cuales la opinión pública ya probó, ya se esperanzó y después se desesperanzó, cuando van y vienen no sufren grandes modificaciones. Lo mismo pasa con Cristina. Está estable desde el fin de su último período presidencial. No gana ni pierde nada ni apareciendo o no apareciendo, ni haciendo el rol de la señora buena ni de la señora rabiosa", continuó.

En tanto, Alberto Fernández tiene 36 puntos de imagen positiva -que serían prestados del kirchnerismo según Giacobbe- y 53 de negativa. Rodríguez Larreta, por su parte, está en casi 40 puntos de imagen positiva y tiene apenas un 25% de imagen negativa.

Por último, el analista contó que consultaron a los encuestados por el plan económico del Gobierno y solo el 27% cree que hay uno "claro y definido"."Este número no se acerca al 35% que es de Cristina, ni tampoco se acerca al 48% que los votó en las elecciones. Están perdiendo público propio. A eso sumale un 8% que cree que el Gobierno tiene dos planes: el de Alberto y el de Cristina que están colisionando entre sí y ahí si querés sumando te da el 35%, pero falta mucho para el 48%. Y, por último, tenés un 62% de la sociedad que cree que no hay ningún plan y van improvisando. Este 62% cree que el avión se cae y que por altoparlante le preguntan si quiere pollo o pasta. Este 62% está en pánico", cerró.

