11 de mayo de 2020 • 11:39

"No hay que confundir. La popularidad alta que tiene hoy el presidente Alberto Fernández basada en el manejo de la pandemia no necesariamente se traduce en votos y ni en actos de liderazgos fuertes". La mirada pertenece al exsecretario de Cultura, José "Pepe" Nun (2004-2009), quien dialogó con José Del Rio en el programa Comunidad de Negocios , que se emite los domingos por LN+.

"Esa popularidad no es lo que se necesita en este país desgraciadamente porque nos fuimos acostumbrando a una concepción muy autocrática de la política. La prueba cabal es que la democracia es igual a voto", sostuvo.

Para Nun, la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner es un enigma. "Cuando la expresidenta lo ungió a dedo como candidato a presidente, tuvo que haber habido condiciones que se desconocen. Es una adivinanza saber cual es la relación entre ambos y es difícil penetrar lo que fue ese acuerdo. Pero si uno se atiene a lo que dice Oscar Parrilli 'Alberto a la presidencia y Cristina a la conducción', se está viendo evidencias que esto es así", analizó.

En este sentido, señaló que la ocupación de lugares estratégicos en términos de captación de fondos como en el Anses y el PAMI están controlados por Cristina, dan cuenta de ello: "No necesariamente Cristina piensa en este periodo presidencial sino en el que viene".

A raíz de la falta de un funcionamiento pleno del Parlamento, sin el propósito firme de dar legitimidad a los decretos que se reglamentan ante la presencia del Coronavirus, describió que esta situación es anterior a que estallara la pandemia.

"Cuando asumió Fernández y se dictó la ley de emergencia, se le transfirieron 11 facultades extraordinarias. Entre ellas una prohibida por la Constitución Nacional, que permite que el presidente pueda determinar el monto del impuesto a los bienes personales. Este un atributo irrenunciable del Congreso Nacional, quienes así lo hicieran serían declarados infames traidores a la Patria", puntualizó.

Para el exfuncionario de Néstor Kirchner, desde los años 30 que no existe una democracia republicana constitucional que exige una real división de poderes. "Uno hubiese esperado que el Congreso estuviese reunido activamente pero eso es en una concepción republicana de país. Pero no se reunieron poniendo pretextos a diferencia de los concejos deliberante municipales que no han tenido problema en hacerlo", agregó.

En cuanto a los pronósticos cuando acabe la pandemia, el politólogo observa que lo que vaya a ocurrir no depende de la crisis misma sino de la respuesta de la sociedad. "No basta con imprimir moneda sino que es necesario reestructurar los mercados. Es lo que debiera estar discutiéndose ahora. Desde la dictadura militar del 1976, en la Argentina no hay nada parecido a una reforma tributaria y tenemos una matriz tributaria regresiva y responsable de la decadencia del país ", concluyó