Juan Carlos de Pablo: del “dólar lenteja” a por qué Massa no tiene que ser Gardel

El economista Juan Carlos de Pablo se refirió al primer mes del ministro de Economía, Sergio Massa, y dijo que está teniendo un planteo racional y que no debe buscar sobresalir como el cantante Carlos Gardel. Según su análisis, el objetivo del funcionario es que el Gobierno llegue al traspaso de mandato en 2023 porque no hay espalda política para tomar decisiones más trascendentales como, por ejemplo, una devaluación.

En una charla para clientes de la empresa Planexware, de Pablo dijo que, más allá de la meta de reservas que está dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno necesita dólares para no frenar la producción de las empresas. En este contexto aparece el dólar soja, que ya había tenido una primera versión durante el paso por Economía de Silvina Batakis.

“Yo me pregunto para qué inventaron un dólar de $200 en vez de bajar las retenciones. Con esto arriesgan una cosa elemental que es que aparezcan más sectores pidiendo el dólar lenteja o el dólar almohadilla y que todos los argentinos presupongan un salto devaluatorio”, afirmó, aunque resaltó que el adelanto de las exportaciones es importante porque el Gobierno cubre el bache comercial hasta la primavera y verano, cuando requeriría importar menos energía o directamente, no hacerlo.

“Massa y (el viceministro Gabriel) Rubinstein deben estar diciendo ´hagámonos los boludos y el 10 de diciembre de 2023 entregamos el Gobierno´. Si les va a salir o no, no lo sabemos. Para Massa suena a poco, pero los objetivos los ponen las circunstancias”, continuó.

Más allá de esto, dijo que el planteo de la gestión de Massa es “racional”, porque no tiene plafón para hacer nada más porque “el Gobierno no tiene capital político”.

“A Rubinstein lo conozco poco, pero parece razonable y lo complementa a Massa. El ministro sale con los títulos, pero alguien tiene que sentarse a negociar. En el caso del FMI es obvio que Massa se puede juntar con Kristalina Georgieva, pero con la burocracia del Fondo se tiene que sentar Rubinstein. Quieren alejarse del precipicio. ¿Les alcanza con esto? No hay cómo saberlo”, agregó.

En cuanto al plano político, dijo que está “loquísimo”, pero consideró que está “encapsulado, lejos de la economía” y que el equipo de Massa no busca recuperar la confianza.

“Si los sojeros venden más, es porque les dan un mango más. Nadie se chupa un dedo. Se alejan del precipicio ¿A qué velocidad? No tenemos cómo saberlo. La historia argentina de la segunda mitad de siglo XXI demuestra que, cuando tenés una presidencia debilitada, no podés esperar más en el plano económico. No podés plantear doctrinas económicas, esto es de almacenero. Lo único que me vuelve loco es que hay tipos que no encuentran dólares para comprar insumos y todavía tenés rubros con el dólar oficial a los que no cortan de cuajo”, opinó.

Por último, dijo que no hay forma de saber si el Gobierno va a devaluar o no, pero que tiende a pensar que no “porque el Gobierno sabe que no tiene la espalda para el golpazo”.

