Juan Carlos de Pablo. dijo que si Milei cambia el “no hay plata” por el “tengo un poquito de plata” haría fila en Olivos para llevar ideas “fantásticas”

Escuchar

Uno de los economistas más valorados por el presidente Javier Milei es Juan Carlos de Pablo. El profesor, así lo llaman por su actividad académica, elogió el orden macroeconómico de la gestión libertaria aunque habló de algunas señales de alarma vinculadas a la microeconomía y la producción local.

En una entrevista que concedió a Radio Con Vos, De Pablo calificó al Gobierno como “limitado” por la nula cantidad de gobernadores que responden a La Libertad Avanza, así como también al poco poder de fuego legislativo con senadores y diputados que no traccionan por sí solos en el Congreso. En consecuencia, el economista analizó que el oficialismo “se aferra a lo que tiene, que es la política fiscal”.

De esta manera, ponderó positivamente que el Ejecutivo tenga una conducta estricta con el control del gasto público aunque también describió la otra cara de la moneda: “la producción local se descoloca frente a la importación”. No solo el ajuste y la caída de la actividad económica golpearon a la industria nacional, según De Pablo, sino también las facilidades que tienen productos extranjeros. Para ejemplificar esto utilizó al impuesto PAIS que se aplica en el pago de importaciones. El Gobierno anunció que lo eliminará. En ese sentido, el economista sostuvo que, según su visión, “empezaría a bajar impuestos que le pegan a la industria local como débitos y créditos bancarios”.

Pese a este señalamiento crítico, indicó que es muy bueno el equilibrio fiscal del Gobierno, al que describió como una herramienta poderosa, y con tono irónico afirmó que “es muy fácil” criticarlo por el impacto que provocó en los niveles de actividad económica. En esta misma línea, De Pablo dijo: “Si Milei llega a cambiar el ‘no hay plata’ por ‘tengo un poquito de plata’ largamos todo y vamos a hacer cola en Olivos con ideas fantásticas”.

Juan Carlos de Pablo habló de una tendencia a la baja de la inflación y que no le preocupa una posible suba en agosto. Fabian Marelli

Además, el economista habló de la evolución de la inflación, otro tema que preocupa. Consultado sobre los resultados repetidos alrededor del 4% en los meses de mayo, junio y julio, De Pablo no fue para nada dramático. Incluso, redobló la apuesta ante quienes consideran que al Gobierno le costará perforar la barrera de los cuatro puntos. “Yo no tengo ningún problema si la tabla de inflación en agosto es cinco”, desafió. Luego explicó que esas fluctuaciones son normales dentro de una tendencia a la baja pero advirtió que a veces eso no lo notan todos y “el ala política se vuelve loca”.

Por este motivo, el economista sostuvo que la “sostenibilidad se pelea todos los días” y a propósito de las “limitaciones” del Gobierno dijo que “estaría más preocupado si tuviéramos una meta cambiaria o monetaria y no fiscal”.

LA NACION