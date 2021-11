Juan Carlos de Pablo: “Guzmán está todo el tiempo chequeando por el celular si todavía es ministro”

Juan Carlos de Pablo no anduvo con vueltas: la situación es complicada y al Gobierno le quedan dos años de gestión con “un presidente muy debilitado”. El economista, fiel a su estilo de explicar la coyuntura de política económica con comparaciones de situaciones cotidianas, recomendó que, para ser funcionario nacional, hay que ser “como un médico jefe de guardia”.

“Gobernar no es establecer una asamblea de política económica. Yo siempre le digo a mis alumnos en la universidad que, si quieren trabajar en política económica, piensen en el jefe de guardia de un hospital: le tiran 40 heridos en dos horas y el tipo no elige a los pacientes, tiene que tomar decisiones muy jodidas con información incompleta. Si tu estómago no te permite trabajar así, dedicate a otra cosa”, indicó en su disertación en la 42° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

“La gente idealiza cómo se hace la política económica, la práctica es una pulseada de pareceres: ‘te parece, te parece, te parece’. En el Gobierno están todos paralizados, [el ministro de Economía, Martín] Guzmán está chequeando por el celular si todavía es ministro o le pregunta a sus colaborados si saben algo. Están todos los ministros paralizados, salvo [el secretario de Comercio Interior, Roberto] Feletti que está muy activo”, agregó el profesor de la Universidad del Cema.

De Pablo indicó que el resultado de las elecciones legislativas se parecerá mucho al de las PASO. “La probabilidad que lo den vuelta es muy chiquita. A partir del 14 de noviembre estamos viendo cómo el oficialismo digiere la nueva derrota. Le quedan dos años a un Presidente muy debilitado, lo cual le pone un techo político al escenario 2022″, dijo.

Luego recomendó “introducir reformas que la gente piense que llegaron para quedarse, porque si piensan que será modificada, la gente resiste”. En este sentido, citó al economista Guillermo Calvo, quien decía que “hay que poner la falta de credibilidad en el centro del análisis económico: la misma medida genera resultados para un lado o para el otro dependiendo si te creen o no te creen”.

“Si [el presidente del Banco Central, Miguel] Pesce dice que sacará el cepo, todos pensamos que se levantó borracho y vamos a comprarle los últimos cuatro dólares que le quedan”, ejemplificó, y agregó: “La política económica en incertidumbre genera efectos contrarios”.

Por último, indicó que “lo mejor que puede pasar después del 15 de noviembre, es que [el jefe de Gabinete, Juan] Manzur diga que no quiere volver a Tucumán y que corra al Presidente y a la vice y ponga un ministro de economía, que intente chapotear en el barro”. “Necesita un Lacunza de dos años”, recomendó, en referencia al exministro de Hacienda Hernán Lacunza, quien ejerció en los últimos dos meses de gobierno de Mauricio Macri.

“La verdad y la política”

En el mismo panel, el sociólogo Juan Carlos Torre dijo que “la verdad y la política nunca se han llevado muy bien”. Y explicó: “A un político se le pide que tenga coraje, que sea capaz de aglutinar voluntades para formar un equipo y que tenga una visión que oriente los caminos a seguir. Si se le pide además que diga la verdad, me parece que es un exceso”.

Juan Carlos Torre en IAEF Mauro Alfieri

En el mismo sentido, señaló que la “ética pública es distinta a la ética privada” y dio varios ejemplos de funcionarios que admitieron que, si decían lo que iban a hacer cuando llegaran al poder, no los hubieran votado.

“[El expresidente Carlos] Menem dijo que, si hubiera dicho lo que pensaba hacer, no me hubieran elegido. Néstor [Kirchner] también dijo ‘no presten atención a lo que digo, sino a lo que hago’. Es una duplicidad que no es condenable si uno lo mira desde la óptica del orden público”, explicó Torre.

“Es necesario un equipo de funcionarios con una humildad de concepción. Gobernar no es una asamblea, a veces la gente se confunde con la idea de la necesidad de que todas las voces se escuchen; tiene un riesgo de caminar de un lado a otro”, agregó el autor de Diario de una temporada en el quinto piso (Edhasa).

Para finalizar, indicó que, según su experiencia, un programa debe contar con tres condiciones: futuro, compasión y eficacia. “Tiene que tener la sensación de acompañamiento y debe ofrecer una ingeniería económica capaz de que las cosas funcionen”, concluyó.

El último en hablar fue el exministro de Economía Jorge Remes Lenicov, quien recomendó lograr acuerdos. “Es difícil hacer un acuerdo, pero si no los hacemos, van a seguir cambiando gobiernos tras gobiernos que adoptarán actitudes conservadoras. Esto significa dejar más o menos todo como está, es lo que se viene haciendo hace 15 años. El acuerdo me parece el camino más sensato para revertir esta larga crisis que tiene el país”, reflexionó.