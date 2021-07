Juan Carlos de Pablo: “Hoy los argentinos estamos llenos de dólares”

Es economista, profesor y periodista. Es una de las grandes firmas de LA NACION, tiene más de cincuenta libros publicados, escribe un newsletter y les da clases tanto a empresarios como a sindicalistas. Sin embargo, aun con tantos títulos (podríamos seguir: también estudió en la Universidad de Harvard), a Juan Carlos de Pablo no le cae mal el rótulo de “showman de la economía”.

“Lo de serio, pero no solemne -cuenta- lo aprendí de Daniel Muchnik, que me hizo esa distinción muy importante. Lo de showman es cierto, ahora el show siempre está al servicio del contenido. Si cuando yo termino de dar una conferencia alguien me dice que fue muy divertido se me fue la mano. No soy humorista, no soy Tato Bores, pero uso el humor. Es una herramienta fenomenal porque nunca tengo buenas noticias. Para saber usarlo no hay que tener sentido del ridículo. Y yo no lo tengo.”

Juan Carlos de Pablo “Los economistas somos portadores de malas noticias”

El entrevistado recibe al periodista Pablo Sirvén y al equipo de Hablemos de otra cosa en su amplia oficina de la avenida Diagonal Norte, en un microcentro que la pandemia ha dejado desolado, para hablar de la complicada coyuntura económica, enhebrados con algunos hitos de su intensa vida.

Jovial y chistoso, se mantiene en forma y vital a los 77 años. “Siento que tengo 16 años en un cuerpo adulto”, aclara risueñamente. Su secreto no es la gimnasia (solo camina para ir a tomar café con su esposa), sino escribir y leer todo el tiempo. Amplía: “Me encanta mi trabajo, aunque elegí estudiar economía de pura casualidad. Pero hice muchas cosas. Trabajo desde los quince años”. Las primeras nociones de su profesión las descubrió al lado de su progenitora. “En la mercería de mi mamá aprendí de costos, balances y fiado”, recuerda. Está convencido de que es la mujer quien maneja la economía de la casa. Inclusive, de la suya.

El tema de la semana en materia económica fue sin duda los inquietantes brincos del dólar hacia arriba. “Hasta comienzos de la década del 70, la clase media no pensaba en dólares. Hoy -exclama-, los argentinos estamos llenos de dólares”.

Es su manera de confirmar que la divisa norteamericana representa el valor de reserva preferido en este país por culpa de la constante depreciación de la moneda nacional. Bajo el vidrio de su enorme escritorio hay infinidad de billetes argentinos de los últimos sesenta años.

Juan Carlos de Pablo “Los argentinos en materia de inflación sabemos casi todo”

También, en la semana que está terminando, se confirmó el paso del periodista Martín Tetaz a la política, quien secundará a María Eugenia Vidal en la lista de diputados que apadrina el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Me cae fenómeno -se sincera- que Martín Tetaz se haya metido en política, si entiende lo que está haciendo. Es uno de los pocos graduados en Economía que no oculta su carrera en la TV.”

De Pablo sabe que su oficio suele ocasionar cierto sarpullido en la audiencia. “Si vos sos economista -explica- tenés que estar preparado para que nadie te quiera. Los profesionales nunca tenemos buenas noticias porque vos vas cuando no das más. Acá viene el tipo que se está por fundir. Vos vas al médico cuando ya te duele.”

Si el dólar es uno de los temas recurrentes dentro de las preocupaciones cotidianas del argentino medio, qué decir de la inflación.

Juan Carlos de Pablo “El humor es una herramienta fenomenal, porque nunca tengo buenas noticias”

“Los argentinos en materia de inflación -puntualiza el economista- sabemos casi todo: cómo generarla, cómo acelerarla, cómo frenarla de golpe y lo que no sabemos es cómo mantener el éxito inicial.” Y agrega: “Tenemos, por lo menos, diez programas antiinflacionarios, todos de shocks; el gradualismo no funciona en la Argentina. El problema que tiene este gobierno es que no se le cree nada y hacer política económica cuando nadie te cree es dificilísimo. Hoy, los funcionarios de Economía no tienen ninguna capacidad de respuesta”.

Hablemos de otra cosa se emite los viernes, a las 23, por LN+

LA NACION