Juan Carlos de Pablo: “Lo mejor que puede hacer el Gobierno es seguir su plan de equilibrio fiscal y no hacer barbaridades”

Tras darse a conocer que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 4,2% en agosto, el economista Juan Carlos de Pablo analizó el escenario político y económico del país y aseguró que la recuperación económica está ocurriendo. A su vez, destacó la firmeza del presidente Javier Milei con respecto a su plan de alcanzar el déficit cero en un contexto marcado por la incertidumbre.

“Hace cuatro meses que la inflación viene dando 4%, eso es lo importante. Lo mejor que puede hacer el Gobierno en este momento es quedarse en lo que está haciendo, quedarse con la herramienta fiscal y no hacer barbaridades, porque la barbaridad produce la desesperación”, indicó el economista durante una charla organizada por la empresa Planexware.

Y agregó: “La clave para la determinación por parte del Presidente es decir ‘Estoy aferrado al déficit cero y de ahí no me muevo’. Eso da credibilidad. El hombre es así, es transparente, con carácter y espíritu. No es Luis Caputo quien lo convenció a Milei de las bondades del déficit fiscal cero, sino al revés”.

“Hace cuatro meses que la inflación viene dando 4%, eso es lo importante", afirmó el economista Ricardo Pristupluk

Además, señaló que tanto la industria como la construcción vienen registrando una “fuertísima recuperación”. “La actividad cayó hasta abril y mayo, y ahora empezó a recuperarse con velocidad. Dejemos de hablar de la recesión profunda y que la economía está apagada”, expresó, y dejó en claro que “la realidad es heterogénea”.

Por otro lado, De Pablo reflexionó sobre la baja del impuesto PAIS mientras que, al mismo tiempo, las tasas municipales y provinciales aumentaron: “El Gobierno baja el impuesto PAIS para aliviar las cosas, pero después los municipios suben las tasas y los precios de los bienes siguen estando altos”.

“También suben las tasas municipales en las boletas de servicios. El tipo que vive en La Matanza, por ejemplo, no puede dejar de pagar la luz, por lo que le terminan enganchando el impuesto. Ahora el Gobierno le pone un freno a esto y los intendentes van a tener que armar un apartado administrativo para recolectar ingresos y dar la cara”, continuó.

Con respecto al dólar, subrayó que “no hay que tomar decisiones que lleven a un salto devaluatorio” y que hay afirmaciones de algunos que dicen “hay que salir del cepo ya si no todo se va al carajo” que no construyen.

Por último, destacó cómo el Presidente, a pesar de no tener gobernadores y contar con pocos senadores y diputados en el Congreso, continúa firme con su plan económico. “Milei no está juntando material para escribir un libro, está ejerciendo la presidencia de la Nación. Es diferente”, concluyó.

