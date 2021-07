Juan Carlos de Pablo, sobre una explosión devaluatoria: “Si se arma antes de las elecciones, no hay ninguna capacidad de respuesta”

El economista Juan Carlos de Pablo estuvo en Comunidad de Negocios y analizó el “elogiado” ajuste fiscal del Gobierno. En diálogo con José del Río, por LN+, De Pablo advirtió que algunos de sus colegas felicitan el “supuesto” ajuste fiscal del presidente Alberto Fernández, pero -agregó- “cuando mirás el desagregado, jodieron a los jubilados”, afirmó. “Lo que menos aumentó es el haber jubilatorio”, explicó.

Para De Pablo, otro frente problemático es el inflacionario. Según el economista, el incentivo al consumo que analiza el oficialismo de cara a las elecciones “tiene patitas cortas”. “En el oficialismo hay gente que cree [el aumento de precios] que se trata de un problema de demanda. Y que entonces, hay que aumentar la demanda. En un contexto de tasa de inflación del 50 por ciento anual, eso tiene patitas cortas. Aumentás la demanda un 80 por ciento, y los precios aumentan el 100″, graficó.

Sobre un eventual proceso devaluatorio, dijo que es impredecible. “Si alguien te dice que se arma antes de las elecciones hay que preguntarle cómo lo sabe. Si te dice que se arma después, tenés que preguntarle cómo lo sabe”. Pero aclaró: “Si (Dios no lo permita, crucemos los dedos) acá se arma antes de las elecciones, no hay ninguna capacidad de respuesta para enfrentar el problema y estaríamos en graves dificultades”.

El productor se funde, el consumidor paga muy caro. El análisis de Juan Carlos de Pablo.

En conversación con LN+, De Pablo afirmó que mientras el Banco Central sigue comprando dólares, “la soja ya no está más a 600 y por otro lado, tenés presión para que vendas [esos dólares]. Fijate lo que pasó con Renault: avisó que la mano de obra es nacional, pero los autos se hacen con insumos importados y no confían en que el Central les vaya a vender dólares al tipo de cambio oficial”. “El enfoque del tipo de cambio oficial es más administrativo que económico”, analizó.

El economista advirtió que el Gobierno no tiene un equipo económico, “tiene individualidades”. Dijo, además, que tampoco hay plan económico. Y criticó las paritarias, por su heterogeneidad. Cuando le preguntaron sobre si no eran demasiado altas, De Pablo respondió que son “de mantenimiento en el mejor de los casos, pero el problema es la heterogeneidad. “Si le decís al que fabrica alcohol en gel, seguro va a poder pagar [una paritaria del 40%]. Ahora, si se lo decís al que tiene un hotel cerrado, es obvio que ese señor no va a poder pagar nada”, criticó el economista.

LA NACION