El economista Juan Carlos de Pablo se refirió al impacto de la cuarentena por el coronavirus y dijo que el timing económico no se puede manejar con decretos de necesidad y urgencia y que, si el Gobierno cree eso, "es como creer en los Reyes Magos".

"La realidad te puede llevar puesto. Si los gobiernos pudieran, a través de decretos de necesidad y urgencia, controlar la realidad económica, no habría crisis. Ahora el conflicto del que ellos hablan entre salud y economía es real, pero la cuantía del conflicto depende de las medidas de política económica", afirmó de Pablo entrevistado por el secretario general de LA NACION, José del Rio, en el programa "Comunidad de Negocios".

-Usted dice que la economía se puede llevar puesta a varios funcionarios ¿Por qué?

-No hablo en el sentido físico sino institucional. Acá lo que tenemos que rescatar es que hay una dinámica propia. Lo que hay que decirles a los funcionarios es que si creen que al timing económico lo van a manejar con decretos entonces creen en los Reyes Magos. A mí me gusta personalizar las cosas. Por ejemplo, ¿ A vos te parece que un ser humano se va a morir literalmente en su casa cumpliendo la cuarentena porque se quedó sin cómo comer? Imposible. Esa persona algo va a hacer. A medida que pase el tiempo, la dinámica es que, si esto es muy rígido, la gente va a saltar el cerco. De lo contrario da la impresión de que inventamos la pólvora: de que todo puede funcionar sin que nada funcione, lo cual es una barbaridad total.

Dije que el Gobierno puede ser parte de la solución o parte del problema. Cuando dicen que los productores tienen que seguir vendiendo a los precios máximos que fueron negociados antes del coronavirus y que van a mandar a los inspectores a controlar, lo único que van a conseguir son góndolas cada día mas vacías. Entonces digo señores no sean parte del problema sean parte de la solución.

- Con el tema de la emisión-inflación ¿Qué pasará después de la cuarentena?

-Primero hay que ver qué es lo que está pasando porque yo digo que el post coronavirus depende del durante. En el presente, el efectivo adquiere un valor superior a lo que es la normalidad exactamente lo que pasaba en la década del 30: con efectivo se compran bienes, con bienes no se compran bienes. Moraleja: tengo efectivo, me siento más tranquilo. Entonces momentáneamente esta relación emisión-inflación parece aquietarse. Dije momentáneamente. Si el gobierno cree que a raíz de esto ha descubierto cómo desvincular una cosa de la otra sonaron. Porque cuando termine esto y las cosas se vayan normalizando, y los argentinos crean que tienen muchos pesos en las manos, el Banco Central tiene que tener una política de esterilización. No es fácil porque en el pasado la esterilización implicó pagar tasas de interés, un déficit cuasi fiscal y eventualmente vuela todo por los aires. Moraleja: estamos ante un problema fenomenal.

El gobierno dice "Juan Carlos le tenés que dar 10 lucas a ese que no tiene que comer". Sí, señor. "Bueno, pero la emisión.." sí, señor. Lo que tenemos que entender es que tenemos que minimizar este conflicto ¿Por qué se pueden abrir las farmacias y no otros comercios? ¿Por qué se puede salir una hora y no ir a un comercio? Cuánta gente vive arriba del comercio o cerca, etc. Si querés que la gente esté lo más lejos posible porque limitás el horario de salida hasta las 20. ¿Por qué si te preocupa entendiblemente el transporte público no liberás el estacionamiento para que alguien pueda se pueda movilizar con una moto o un auto? Son todos ejemplos. Las autoridades tienen que focalizar y encontrar elementos que bajen el conflicto y no que suban el conflicto.

-¿Qué pasa si resucita Mariano Moreno y se entera de que va a haber un impuesto a las grandes fortunas?

-Le diría a Alberto Fernández lo que le dijo al virrey Ceballos. Usted tiene que hacer andar la economía, lo que quiere decir terminar con el contrabando posibilitando que, a través de la aduana, legalmente se pueda cobrar por importaciones y exportaciones. Dicho de otra manera: desde el punto de vista técnico, gravar un stock para financiar un flujo es una barbaridad. Insisto hay algunos que dicen les mandamos unos mangos a las empresas en abril y en mayo de 2020 y en junio y entiendo a los infectólogos que saben algunas cosas. Pero al lado de ellos tiene que haber, no un comité de economistas, sin uno con agallas que diga hay que tomar decisiones muy jodidas, pero teniendo en cuenta este conflicto y como dije bajando la intensidad.

Yo creo que hay mucha gente que juega peligrosamente con la palabra. El que dice "yo estoy de acuerdo con todas las decisiones que se tomaron" después no puede decir pero. Si vos decís "pero" algunas decisiones para adelante las tiene que revisar. El presidente tiene que entender que tiene el tiempo en contra, no a favor.