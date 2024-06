Jubilaciones: Milei puso en duda el bono para julio y bajarían hasta 22% los ingresos mensuales de quienes los cobran

Escuchar

El presidente Javier Milei puso en duda esta mañana el pago en julio del bono para los jubilados y pensionados de menores ingresos. Si se decidiera no abonar el refuerzo, el monto percibido por quienes tienen el haber mínimo caería nominalmente más de 22% y se cobrarían $61.309 menos que este mes (sin considerar el medio aguinaldo, una prestación propia de junio), aún en medio de un contexto inflacionario y cuando se estima que en junio los precios subieron en el mes que termina, en promedio, más que en mayo.

Según el mandatario, la decisión del pago o no pago del refuerzo dependerá de cómo estén los números fiscales. Así lo dijo durante una entrevista en el programa +Mañana, de LN+. “El bono es discrecional y tenemos que ser serios; solo va a haber bonos en función de cómo vienen la situación y los números fiscales; no vamos a engañar a la gente dándoles cosas que no hay” porque después “ los efectos son peores ”, señaló.

Sin contar el medio aguinaldo que siempre se cobra en junio, este mes los beneficiarios que perciben solo un haber básico tuvieron un refuerzo de $70.000, que se sumó a los $206.931,10 del haber propiamente dicho.

Una manifestación de jubilados, en el Congreso Tadeo Bourbon

Para julio y en función de lo dispuesto por el DNU 274 de abril último, todos los ingresos del sistema previsional general de la Anses se reajustarán en un 4,2%, porque ese fue el índice de inflación de mayo. Así, el haber mínimo quedará en $215.622,20, una cifra que, pese a los pocos días que faltan para que se inicie el mes, todavía no fue oficializada.

A mediados de junio, cuando se conoció el índice de inflación, LA NACION consultó sobre el pago del bono a fuentes del Ministerio de Economía, que entonces habían confirmado el pago de un bono para julio en iguales condiciones que en los meses previos. Sin embargo, hasta ahora no se emitió el decreto correspondiente y, finalmente, hoy el Presidente puso en duda que es pago se haga efectivo.

El haber mínimo de julio, de $215.622 según lo previsto, es un monto un 22% más bajo que la cifra de $276.931 que significó este mes el ingreso habitual más el bono de $70.000; es decir, se percibirían en eso casos $61.309 menos. También cobrarían una menor cantidad de pesos quienes tienen un ingreso mayor al mínimo, pero inferior a la cifra que resulta de considerar el mínimo más los $70.000; es decir, quienes en el actual mes de junio cobraron en total hasta los mencionados $276.931.

El pago de bonos es continuo desde septiembre de 2022 y en ese mismo mes de 2023 se redujo el universo de quienes los perciben. Se trata de una política discrecional, que nunca abarcó a todos los jubilados del sistema de la Anses, pese a que los daños producidos por la inflación fueron generalizados.

Mientras que con el gobierno anterior, y por los refuerzos, los jubilados del haber mínimo fueron quienes perdieron menos poder adquisitivo (de todas formas, solo en 2023 la caída fue de 14,2% en esos casos), en la actual gestión esa ecuación se invirtió, porque el monto del bono quedó congelado entre marzo y junio.

En la primera mitad de 2024, el monto cobrado por quienes tienen solo un haber mínimo como ingreso previsional subió un 72,3%, mientras que la inflación estimada para el período es de alrededor de entre 80% y 82%. Pero, si en julio no hay bono, lo que se cobrará el mes próximo será, en comparación con el monto del inicio del año, solo un 34% nominalmente mayor. Y así, ese ingreso tendrá un poder de compra un 26% más bajo, aproximadamente.

Según datos estadísticos publicados por la Subsecretaría de Seguridad Social, quienes cobran el monto integrado por su haber más el bono de hasta $70.000 son el 45% del total de beneficiarios. La condición para percibir el extra siempre fue no cobrar dos haberes, porque el ingreso tope para que sea liquidado el refuerzo se establece por beneficiario y no por beneficio (es decir, quienes cobran el haber mínimo pero, además, tienen otro ingreso previsional, no lo perciben).

En el caso de los haberes sin bonos, en el primer semestre del año la suba nominal acumulada fue de 95,75%, algo superior a la inflación estimada para el período. Si se considera el reajuste de 4,2% de julio, el aumento en siete meses llega a 104%.