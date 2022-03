La actividad económica cayó 0,5% en el primer mes del año, según el Indec

El primer mes del año no arrojó grandes cifras para la actividad económica, ya que, luego de un 2021 en que se recuperó gran parte de lo perdido por la pandemia en 2020, el dato de enero mostró una caída de 0,5%, respecto de diciembre y la medición interanual exhibió un alza de 5,4%, traccionada sobre todo por los rubros de hoteles y restaurantes, transporte y explotación de minas y canteras.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en enero de 2022, el Estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró un incremento de 5,4% en la comparación interanual (ia) y una baja de 0,5% respecto a diciembre en la medición desestacionalizada (s.e.). “El sector Hoteles y restaurantes fue además uno de los de mayor incidencia en la variación interanual del EMAE, junto con Transporte y comunicaciones (+10,1% ia): entre los dos aportaron 1,4 puntos porcentuales al incremento del índice total”, señaló el organismo.

En el Ministerio de Economía se reconoció que luego de las subas de noviembre de 2021 (+1,2%) y diciembre de 2021 (+1,1%), el EMAE de enero registró una leve baja de 0,5% mensual sin estacionalidad. Pero se agregó: “No obstante, supera por séptimo mes consecutivo el nivel pre-covid de febrero de 2020 (+4,6%) y se ubica a solo 3,6% del máximo de noviembre de 2017. Por su parte, la serie tendencia-ciclo registró una suba de 0,2% mensual y acumula 17 meses en alza”.

Para Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, el dato más importante es la caída de 0,5% mensual desestacionalizada, que, según dijo, ya se anticipaba al ver los datos de construcción e industria. “Hay que decir también que fue bastante leve para lo que podría haber sido, porque enero fue un mes muy complicado por el Covid”, destacó el economista.

Cuando se analizan los sectores, se observa hoteles y restaurantes, no solo es el rubro que más sube si no el que mayor incidencia tuvo en el crecimiento interanual. “Esto está mostrando que en la recuperación interanual del PBI este sector que venía muy postergado tuvo gran efecto, algo que se debe a que esta fue una temporada muy buena, en contraste con la de 2021, que no lo había sido tanto”, comentó Tiscornia.

Otro sector que anduvo bien en la comparación interanual fue agricultura, porque todavía en enero tuvo el efecto de la cosecha de trigo, que fue muy buena. “Pero esto va a cambiar cuando venga la de soja en abril, que seguramente va a ser peor porque con la sequía tuvo una pérdida importante”, advirtió Tiscornia.

Natalia Motyl, economista de la Fundación Libertad y Progreso, opinó que la actividad registró un preocupante retroceso, tal como ya se lo venía advirtiendo. “La industria manufacturera ya está mostrando los primeros signos de desaceleración. Uno de los sectores que más empleo genera en nuestro país es el manufacturero y hoy está siendo afectado por problemas para conseguir insumos, por las restricciones al acceso de dólares para la importación; por un contexto macroeconómico desfavorable; por la incertidumbre política por las peleas internas del gobierno, y por la falta de un plan económico de largo plazo”, señaló la especialista.

No obstante, en Economía enfatizaron que en enero crecieron de forma interanual 13 de los 15 sectores que integran el indicador. “Lideró el crecimiento nuevamente el sector de Hoteles y restaurantes, que creció 51,5% interanual y aportó 0,6 puntos porcentuales -p.p.- al crecimiento del EMAE en enero. También crecieron a tasas de dos dígitos Minas y canteras (+14,0% interanual; aporte 0,4 p.p.), Agropecuario (+10,6% interanual; aporte 0,5 p.p.), Administración pública (+10,0% interanual; aporte 0,5 p.p.) y Transporte y comunicaciones (+10,1% interanual), este último sector registrando el mayor aporte sectorial al crecimiento del EMAE del mes (0,8 p.p.)”, detallaron.