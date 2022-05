La actualización del piso de Ganancias se adelantaría para junio o julio, confirmó un funcionario cercano a Martín Guzmán

Tras el cruce del viernes entre Sergio Massa y Martín Guzmán, que se produjo después de que el presidente de la Cámara de Diputados le mandara una carta para que actualizara el piso a partir del cual los trabajadores pagan el impuesto a las Ganancias, para que no se neutralicen los aumentos salariales, un funcionario cercano al ministro de Economía confirmó que estaría decidido adelantar la actualización prevista para enero de 2023 unos seis o siete meses, por lo que tendría lugar entre junio y julio de este año.

“Hoy el impuesto a las Ganancias [el mínimo no imponible] se ajusta una vez por año por la evolución de los salarios. En enero último se ajustó a $230.000. Lo que sucede es que el ajuste es para atrás, entonces, si hay un crecimiento mayor de los salarios puede que aumente la cantidad de trabajadores que pagan el impuesto. Nosotros no queremos que aumente. El año pasado se adelantó la actualización que iba a ser en enero y en esta situación se haría lo mismo. Estaríamos adelantando el aumento del mínimo, que estaba previsto para enero de 2023, seis o siete meses”, informó Roberto Arias, secretario de Política Tributaria, en una entrevista radial con Futurock, y agregó que el tema estaba previsto, pero a veces los miembros de la coalición de Gobierno “plantean cosas y se adelantan”.

Con respecto a la coalición, afirmó que las discusiones a través de declaraciones en los medios no ayudan a las expectativas que influyen en la fijación de precios y que deberían plantearse en términos “más realistas”.

“Aparecen situaciones que están alejadas del universo de lo posible. Nosotros estamos en el Gobierno y tenemos que llevar adelante políticas. No podemos plantear cualquier cosa. Cuando se discutió el programa con el Fondo Monetario hablaban de quitas, de plazos más largos y de intereses más bajos, y eso no era parte del universo de lo factible. Creo que la discusión está bien, pero el Poder Ejecutivo es unipersonal, porque alguien tiene que tomar las decisiones. Si no estaríamos en otro tipo de sistema democrático”, opinó, y sumó que el programa con el FMI no solo es el mejor que ha firmado la Argentina, sino el mejor que ha firmado el Fondo, según calificó el exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis, que es un opositor del organismo internacional.

“Hay algunos que dicen que el programa es demasiado y otros que el acuerdo fue poco. Vamos a tener que buscar el equilibrio. Hay una fuerza que ganó las elecciones en 2021, que dice que el programa se quedó corto”, agregó, en referencia a las críticas al acuerdo surgidas desde la coalición opositora, Juntos por el Cambio, y evitó referirse a la “chicana” de que Guzmán es un empleado del Fondo, como lo acusan miembros destacados del kirchnerismo.

En tanto, sobre cómo llegaría la economía a las elecciones presidenciales de 2023, dijo que es muy importante que los salarios le ganen a la inflación, que los ingresos le ganen a la evolución del costo de la canasta básica y que es necesario continuar generando nuevos puestos de trabajo.

“El año pasado se crearon 1.200.000 puestos de trabajo. Si continúa ese proceso, que para nosotros es muy importante, los salarios se van a recuperar y esto se va notar en el bienestar. Hay un bienestar que no se nota y una percepción negativa de la economía, cuando quizá los indicadores son mejores que en otros momentos. Esto se debe a algo político y comunicacional, pero es cierto que cuando la inflación da alta dos meses seguidos se agrava esta percepción. Creo que estamos sobre bases firmes en el programa y los resultados que se van a obtener”, afirmó el funcionario.

Por último, consultado sobre el proyecto para establecer un nuevo impuesto “a la renta inesperada”, dijo que sigue en pie y que se anunciará cuando el presidente Alberto Fernández y el ministro lo dispongan.

“No estamos pensando en sectores en particular, sino en criterios a partir de los cuales estarían alcanzados por el esquema de renta inesperada. Más allá de cuál es la dinámica, me parece que la discusión está presente en el mundo. El presidente Joe Biden publicó ayer un tweet que decía que, si se quiere combatir la inflación, hay que hablar de la ganancia de las empresas. Hay precios muy altos como consecuencia de la guerra que han tenido impacto, o lo van a tener, en la renta de algunas empresas, y esta renta genera una distribución del ingreso inequitativa, porque son más ingresos para las empresas y productos más caros para los consumidores”, concluyó Arias.