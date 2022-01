La bicicleta que fue furor en la cuarentena vuelve a recibir un golpe de Hollywood

El mes pasado las acciones de Peloton, una empresa estadounidense de medios y equipos de ejercicio con sede en la ciudad de Nueva York, cayeron un 11% después de que el personaje de ficción Mr. Big de Sex and the City muriera tras andar en una de las bicicletas que comercia la firma en el regreso del programa de HBO.

Y como si no fuera suficiente, ahora el producto que tuvo mucho éxito durante la cuarentena casi se cobra una nueva víctima televisiva en el estreno de la sexta temporada de Billions.

Esta vez se trata de Mike Wagner (interpretado por David Costabile) que, a diferencia de Big, sobrevive e incluso hace un guiño a la trama de Sex and the City que se agregó en la posproducción, según el diario The New York Times.

Peloton dijo en un comunicado que, aunque entienden por qué sus productos a veces aparecen en programas de televisión, no estaban de acuerdo en que su marca se utilizara en Billions.

“Como se menciona en el propio programa, el ejercicio cardiovascular tiene grandes beneficios para ayudar a las personas a llevar una vida larga y feliz”, dijo un vocero de Peloton.

Según la CNN, el precio de las acciones de Peloton se desplomó más de 75% en 2021 y a la empresa no le ha ido mucho mejor en lo que va de este año. Las acciones bajaron un 25% y cotizan a su nivel más bajo en casi dos años.

Peloton se convirtió en un elemento básico para muchos durante las restricciones y el aislamiento impuestos durante la pandemia de Covid-19. Pero ahora los consumidores están volviendo a los gimnasios, y la empresa se ha enfrentado a algunos dolores de cabeza en materia de relaciones públicas, desde crisis de personajes televisivos de ficción hasta retiradas de productos. También hay más competencia de nuevas empresas que venden bicicletas más baratas.

Tras la muerte de Mr. Big, Peloton lanzó un comercial irónico como respuesta, pero no duró mucho a raíz de las acusaciones de abuso contra el actor Chris Noth, que hace de Mr. Big y aparecía en el corto.