La brasileña Gol quiere despedir empleados previo al reinicio de sus operaciones en el país

Después de que comunicara que va a volver a volar a la Argentina a partir del próximo 19 de diciembre, la línea aérea de origen brasileño Gol estaría buscando desvincular a unos 200 trabajadores que realizan tareas de atención al cliente y mantenimiento en el país.

Según informó a LA NACION Edgardo Llanos, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la empresa les comunicó la noticia el jueves pasado, frente a lo cual hicieron la denuncia en el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Se trata de aproximadamente unas 200 personas, según cálculos gremiales, entre las 130 que pertenecen a APA y unas 70 que están afiliadas a la Unión Personal de Aeronavegación de Entes Privados (Upadep).

“La mayoría es personal de ventas y check in en Ezeiza, Aeroparque y aeropuertos del interior del país. La empresa dice que va a tercerizar el servicio con una compañía que no es del sector. Es una irresponsabilidad despedir en pandemia, más con el decreto que prohíbe los despidos, y no quieren pagar la doble indemnización, con lo cual esto va a terminar en conflicto. No los vamos a dejar volar si no solucionan el tema”, afirmó Llanos.

En cuanto al arreglo que tenían con autoridades de la empresa, dijo que hasta el momento venían abonando el 75% del salario de los empleados porque la compañía no vuela desde que arrancó la pandemia, pero aseguró que no les habían dicho nada de una reducción de personal.

“Tenemos un acuerdo similar con todas las empresas, con la excepción de que otras pagan la totalidad del salario. En el caso del Gol era el 75%, pero la empresa dijo que su principal interés era mantener los puestos de trabajo. Es llamativo que nos vengan con esta noticia cuando nada antes lo indicaba. Solo en la Argentina están haciendo esto”, completó.

Fuentes del Ministerio de Trabajo dijeron que mañana se realizará una audiencia por este tema y se dictará la conciliación obligatoria. Consultada por LA NACION, la empresa solo confirmó la audiencia de mañana en Trabajo, aunque no dio detalles de los motivos de esa reunión.