La carne de cerdo gana lugar en el país

Es la carne más comida en el mundo entero, con una porción de la torta de 40% del total de las variedades de proteína animal, pero en la Argentina, país carnívoro si los hay, corre de atrás a las carnes vacuna y aviar. Se trata del cerdo, al que se le suelen atribuir muchos beneficios nutricionales y hasta poderes afrodisíacos: su consumo per cápita en el país (cortes frescos más chacinados) es de 14,6 kilos por año, según datos de IES Consultores.

Para tener una referencia mundial, en Dinamarca se comen 55 kilos per cápita al año de carne porcina. Le siguen: España, con 53 kilos; Alemania, con 49, República Checa, con 42, y Polonia, con 40. El primer país no europeo en el ranking es China, con 40 kilos por persona. En la región, en tanto, Brasil consume 16 kilos per cápita; Chile, 18, y Colombia, 10,3.

En la Argentina, la demanda interna de esta carne ha crecido en los últimos años, tendencia que sigue en 2019: su consumo avanzó 2,5%, al totalizar 154.000 toneladas en el acumulado enero-marzo.

"Este año sigue mostrando una senda de crecimiento ininterrumpido para el sector porcino, ya que tras exhibir una tasa de crecimiento promedio anual del 8,5% en los últimos diez años (con récords de producción, consumo y exportaciones en 2018), la expansión continúa en el primer trimestre de este año", comenta Alejandro Ovando, director general de IES Consultores.

Se estima que el consumo interno seguirá siendo el principal impulsor de la producción del sector, motorizado por la mejora relativa de precios, tanto de los cortes frescos como los chacinados con respecto al resto de los alimentos. Asimismo, las exportaciones se triplicarán por segundo año consecutivo, impulsadas por la reciente apertura del mercado chino (en 2018 se exportaron 653.300 toneladas, y en lo que va del año, ya se llegó a las 154.000).