La economía creció 10,3% en 2021 y recuperó lo perdido en 2020

En un año en el que los efectos de la pandemia de coronavirus fueron menos intensos que en 2020, en el que poco a poco se fueron eliminando las restricciones derivadas de ella y en el que, sin un acuerdo firmado aún con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno sigue sin presentar un plan económico integral, la actividad económica creció 10,3% promedio en 2021, con lo que recuperó lo perdido en 2020.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en diciembre de 2021, el Estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró un incremento de 0,9% respecto a noviembre en la medición desestacionalizada (s.e.). Así, en la comparación interanual evidenció un aumento de 9,8%. “De esta manera, en 2021 el indicador acumuló un crecimiento de 10,3% interanual”, destacó el organismo.

Luego de haber sufrido una caída en octubre, la actividad económica había vuelto a arrojar números positivos en noviembre, cuando creció 1,7%, respecto del mes anterior, en la medición desestacionalizada, con lo que se había logrado acumular en los primeros 11 meses del año un incremento de 10,3%, poco más del 10% que había caído en todo 2020.

En el Ministerio de Economía se destacó que, con estos datos, el cuarto trimestre de 2021 culmina con subas de 1,7% trimestral sin estacionalidad y 8,7% interanual, cerrando el año 2021 con un crecimiento de 10,3% promedio anual, la máxima suba desde el inicio de la serie en 2004 y superando al máximo anterior de 10,1% en 2010.

Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), comentó que, si bien el valor de diciembre se encuentra 7,2% encima de igual mes de 2019 y 9,8% arriba de igual mes de 2020, la actividad económica todavía está 0,6% debajo del valor de 2019. “El arrastre estadístico para 2022 es de 4,1%”, agregó.

Esto puede analizarse también a partir del PBI per cápita. Según precisó Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, en este sentido se creció bastante respecto de 2020, pero todavía se está abajo del nivel de 2019. “Es decir que en términos de PBI per cápita no se llega al nivel previo a la pandemia, que ya era malo. El último récord fue en 2011, pero de ahí en más solo vienen estancamiento en un principio y caídas después”; indicó el economista.

Tiscornia remarcó, además, que el dato de crecimiento acumulado de 10,3% es importante, pero está explicado sobre todo porque en 2020 se había desplomado la economía, con lo que la base de comparación es muy baja. “Algo interesante es que cuando se compara diciembre contra diciembre, que da 9,8%, se ve que lo que más aportó al crecimiento fueron los impuestos , más incluso que la industria”, subrayó el economista.

El Indec señaló que la recuperación del último mes del año estuvo empujada principalmente por Hoteles y restaurantes (+43,5% ia) y Transporte y comunicaciones (+16,9% ia). “El sector de Transporte y comunicaciones fue, además, uno de los de mayor incidencia en la variación interanual, junto con la Industria manufacturera (+9,9% ia): entre los dos aportaron 2,9 puntos porcentuales al incremento del índice total del EMAE”, agregó el organismo estadístico.

En el año todos los sectores crecieron salvo agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-0,3%). Se destacan con un crecimiento superior al 10% Otras actividades de servicios (29,3%), Construcción (27,5%), Hoteles y restaurantes (21,5%), Pesca (16,7%), Industria manufacturera (15,7%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (13,0%).

Para Argañaraz, si se compara contra 2019, el mayor crecimiento en sectores se observa en Comercio mayorista, minorista y reparaciones (6,8%) y en la Industria manufacturera (6,7%). “En el otro extremo se destacan Transporte y comunicaciones (-11,1%) y Hoteles y restaurantes (-38,2%)”, detalló el especialista.

Con vistas a lo que se viene, Lorenzo Sigaut Gravina, director de análisis macroeconómico de la Consultora Equilibra, estimó que el dato de enero va a mostrar el impacto por los contagios de covid que afectaron la oferta laboral y por las restricciones que complicaron la importación. “Vamos a ver cuánto de efecto arrastre (de 4% si se toma solo diciembre y de 3% si se toma el cuarto trimestre) se plasma en el primer bimestre, sobre todo teniendo en cuenta que turismo, hoteles y restaurantes, dependen menos de las importaciones; pero sin dudas el mayor problema estará en las dificultades financieras que atraviesa la economía”, concluyó.