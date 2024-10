“La empresa la manejamos nosotros”: cómo es la relación con los gremios, según los dueños de grandes compañías

Escuchar

MAR DEL PLATA.- La mirada de los que invierten en la Argentina volvió tener su momento en el 60° Coloquio de IDEA y la pregunta que buscaron responder los protagonistas fue por qué seguir apostando al país, que ha dado sobradas muestras de poner obstáculos al desarrollo de iniciativas privadas.

Verónica Andreani, vicepresidente 1° de IDEA y directora de Grupo Logístico Andreani, recogió el guante. “La empresa cumple 80 años y pasamos por muchos ciclos económicos. Pero nacimos acá, crecimos acá, y la Argentina siempre nos dio una oportunidad. También hay un talento enorme, tenemos que detectarlo y ayudarlo a crecer”, resumió la titular del grupo logístico creado en 1945 por su abuelo y que hoy tiene 5200 empleados directos, suma 4000 transportista y sus operaciones se reparten un 70% en el AMBA y 30% en interior, donde cuenta con 177 sucursales.

“Creo en la Argentina y creo que tiene futuro. El país tiene recursos naturales como muy pocos y capital humano. Venimos de años de decadencia, pero seguimos teniendo talento. Y hay grandes oportunidades, el mundo necesita alimentos, minerales, energía y conocimiento, y tenemos todo eso”, sumó por su parte Manuel Santos Uribelarrea, fundador y CEO del Grupo MSU, y quinta generación de productores agropecuarios. La empresa está presente en el sector del agro, donde suma 220.000 hectáreas y produce un millón de toneladas. Además, está destinando una inversión de US$100 millones en una planta de maní en Santa Fe. También pisa fuerte el rubro energético tradicional, con una capacidad instalada de 1,5 gigas en siete centrales y desembolsos por US$1200 millones entre 2017 y 2022, y en renovables, con 350 megas, que serían 500 en 2025.

Pero al parecer no siempre fue así. El empresario se sinceró: “Quisimos crecer más afuera y levantar capital en el exterior porque la Argentina era mala palabra. Pero nos volvimos menos rentable y más riesgosos. Por eso volvimos a poner el foco en el país, que es donde tenemos el capital económico y el humano, y el acceso a oportunidades. Nos reenfocamos, crecimos en agro y entramos en energía. Si logramos estabilidad macro (que parece utópico, pero la tienen todos los países vecinos), la Argentina es el país de las oportunidades y una potencia en el mundo”.

El panel estuvo moderado por Mariano Bosch, director de IDEA y cofundador y CEO de Adecoagro, firma que nuclea a 10.000 empleados. “Unos 8000 son nuevos, 250 en están en Buenos Aires y San Pablo, y el resto en el interior [de los países]. En promedio generamos 350 puestos por año y hay una oportunidad para que siga creciendo”, contó, antes de preguntar qué se necesita para contratar más personas.

“La logística es un sector que funciona como puerta de entrada al empleo formal”, respondió Andreani, y añadió: “Hay que pensar en la educación para pensar en el empleo. Hay que preparar a los chicos para los trabajos de ahora y del futuro”. Y contó cómo cambió el trabajo de los operarios en el sector, ya que antes el foco estaba en cargar un camión y hoy es ver pantallas con indicadores, manejar tableros de control y tomar decisiones. “Eso se tiene que aprender en la escuela. No podemos cambiar las cosas si seguimos haciendo lo mismo. La secundaria tiene que resolver cuestiones, con nuevos modelos de aprendizaje. Las empresas tenemos que pensar cómo hacer coincidir talento con las necesidades que tenemos. Porque para nosotros la productividad manda y necesitamos gente preparada para eso”, opinó la empresaria, quien destacó también que para ser más productivos se necesita más y mejor infraestructura, porque “hay mucha falencia, sobre todo en el interior”. Y ejemplificó: “Tenemos que recorrer rutas más largas porque los caminos están destruidos”.

Santos Uribelarrea agregó que “es clave” dar capacitación (no solo para la alta gerencia) y adecuar los convenios colectivos de trabajo. “Estamos negociando con Luz y fuerza porque el desarrollo tecnológico va más rápido que las normativas. Un parque solar no existía hace 20 años, hay que adecuarse. Se necesita adaptabilidad, previsibilidad y productividad. Si el país se abre al mundo para competir, hay que tener productividad, si no, no hay futuro. Hay que discutir eso con los sindicatos”, dijo, y agregó cuál es la postura de la empresa: “En lo laboral, hay que buscar eficiencia y competitividad. Dejanos manejar la empresa y el negocio, y vamos a dar empleos de mayor calidad. Si el sindicato propone menor productividad, vamos mal. La mejor herramienta para conversar es un plan de inversión, de crecimiento, desde ahí se construye confianza”.

“El diálogo sobre productividad es central”, sumó Bosch, quien contó el caso de Adecoagro, que hace cinco años invirtió en planteas lácteas que producen 600.000 litros de leche por día, tanto en polvo para exportar, como fluida para el mercado interno. “El gremio Atilra era una mala palara y teníamos mil prejuicios. Sin embargo, invertimos igual y al poco tiempo empezaron los paros. Pero tuvimos un diálogo en serio y a fondo sobre productividad, y polifuncionalidad”, contó, y agregó: “Tenemos que poder decidir a quién contratamos, no que nos digan a tal o cual persona. La empresa la manejamos nosotros. Los sábados y domingos no se podía trabajar, pusimos el diálogo sobre la mesa, porque las vacas dan leche todos los días. Los salarios de en el país hoy son más altos que en Brasil. Pero si la productividad bajó 13% en el país, mientras en el mundo sube 18%, es imposible”.