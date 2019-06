La Fed no tocó la tasa, pero ve más razones para hacerlo

Ya proyecta un tipo de interés medio punto más bajo para 2020

La Reserva Federal , banco central de EE.UU., dispuso ayer dejar sin cambios la tasa de referencia de esa economía, en el rango de 2,25 a 2,50% anual, aunque admitió que podría llegar a recortarlas hasta medio punto porcentual durante el año para responder a la creciente incertidumbre global.

En el comunicado que sigue a las reuniones de dos días de su Comité de Política Monetaria dejó de lado la promesa de ser "paciente" para ajustar las tasas y pasó a afirmar que "actuará según sea apropiado para sostener" casi una década de expansión económica.

Casi la mitad de sus 17 miembros muestran ahora disposición a reducir las tasas en los próximos seis meses, y su presidente, Jerome Powell, dijo que incluso los que no ven la baja como resultado más probable "concuerdan en que se ha fortalecido el argumento para una política monetaria algo más expansiva". Las proyecciones económicas sobre crecimiento y desempleo se mantuvieron prácticamente sin cambios, pero se achicaron las relativas a la inflación: la proyectan ahora en el 1,5% vs. 1,8% previo y admiten que no llegará a la meta del 2% tampoco en 2020.