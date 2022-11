La fórmula de Carlos Melconian para el dólar blue: “Cuando el diferencial entre el tipo de cambio oficial y los paralelos están en 80%, son una anormalidad”

escuchar

El economista Carlos Melconian participó en la noche del domingo en La Cornisa, el programa conducido por Luis Majul en LN+, y opinó sobre la situación económica y la suba de los dólares financieros. “Cuando el diferencial entre el tipo de cambio oficial y los paralelos están en 80%, son una anormalidad”, opinó.

En otro momento, se refirió a la inflación y los diferentes contextos que pueden tener lugar el año próximo en materia económica durante el año electoral. “Los escenarios disruptivos siempre están abiertos”, dijo. Y se explayó: “El escenario cambiario está abierto a una disrupción hace tiempo. Lo que ocurre es que lo que ha estado en boga hace mucho tiempo la diferencia que hay entre la inflación y lo que se devaluó entre marzo del 21 y junio del 22. Eso es lo que está en la cabeza de todos. El propio Gobierno cuando te da $200 en septiembre o $230 ahora. Está reconociendo esa diferencia”, planteó.

En esa línea, se refirió al nuevo dólar soja. “No convalido nada de eso. Yo trato de explicar lo inexplicable”, dijo. Y agregó: “Todas esas cuestiones de carácter restrictivo, estoy en contra”.

Además, el economista participó de un juego en el que se le propuso opinar sobre ciertos políticos, pero en el cual debía optar entre dos opciones. Entre Néstor Kirchner o Carlos Menem; José Luis Espert o Javier Mieli; Sergio Massa o Cavalo; y por último entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

¿Larreta o Bullrich? La pregunta que no pudo responder Carlos Melconian

En el caso de los referentes de Cambiemos, planteó: “No puedo elegir, la Argentina que viene requiere de los dos”. Según planteó, Fundación Mediterránea, el espacio en la cual es presidente, prepara un programa partidario para el próximo mandatario de la Argentina. “Yo le he hecho público, converso con los dos”, dijo sobre ambos referentes y precandidatos de la oposición. “Hay que salir muy rápido de la grieta, de halcones y palomas”, planteó el economista.

En particular, dijo que fue Larreta quien lo convocó a participar en política. “Fue en 2007, mirá si lo conozco y le tengo confianza”. En cuanto a Bullrich, contó: “La he recibido en el Banco Nación cuando era ministra, la veo, converso, conozco a la gente que trabajo con ella”.

En ese mismo espacio, Melconian sostuvo que entre Menem y Kirchner, en materia económica y de organización elegía a Menem. “Fue el verdadero reformador en los ‘90 en términos de como yo creo que funciona el mundo”, dijo. Pero, destacó: “Siempre le dejé a Kirchner la derecha de que en un momento traumático supo ejercer el poder”. Y recordó: “El dólar pasó de $1 a $4 y la inflación del año 2003 anual dio 3% y la inflación del 2002 que debería haber sido una barbaridad dio 40%. Había una década de jóvenes con su cabeza desindexada”.

A la hora de decidir entre los candidatos liberales, tampoco pudo elegir a uno de los dos. “Espert y Milei pueden tener diferencia, pero carece de sentido que me ponga a elegir. Son dos buenas personas. En el formato de hacer política de ambos, no coincido”, argumentó.

Sobre el escenario electoral, sostuvo que las PASO “deben ocurrir” y analizó: “El año que viene es muy particionado por fechas que ya están determinadas y por fechas que aún no la están. Antes de agosto, es decir en junio, tenés que tener listas cerradas. Esto significa que 30 o 60 días antes tenés que convalidar los candidatos. A la salida del verano hay que ver quiénes son los candidatos que se confirman. En las PASO, habrá que ver si eso define o no; lo mismo en octubre, si sucede en una primera vuelta. Va a ser un año agitado entre lo que está escrito y lo que no está escrito en términos políticos”.

