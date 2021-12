La Fundación que busca ponerle un freno al Gobierno, ahora va por el impuesto a las criptomonedas

El impuesto a los débitos y créditos bancarios, conocido popularmente como impuesto al cheque, se creó en la crisis del año 2001 como un tributo de carácter transitorio, que solo duraría un año. Veinte años después no solo sigue vigente, sino que se extendió su uso a otras transacciones. Sin ir más lejos, en noviembre le llegó su turno a las criptomonedas. Pero con el objetivo de ponerle un freno a esa iniciativa, un grupo de ciudadanos recurrió a la Justicia para solicitar que el nuevo gravamen sea considerado inconstitucional.

Se trata de la Fundación Apolo, organización que fue fundada en 2016 para representar, según su propia definición, ante la Justicia a aquellos argentinos que se vean perjudicados por el Ejecutivo. La semana pasada la entidad creó una convocatoria pública para que todos los compradores y vendedores de criptomonedas afectados por la medida se sumen al reclamo. Este jueves, la acción de amparo colectivo fue formalmente presentada ante la Justicia.

“Cada vez que surge algún avance del Estado, con un equipo de abogados analizamos si existe la posibilidad de llevar a cabo alguna acción. En este caso, entendemos que este nuevo impuesto a la compra-venta de criptomonedas es inconstitucional porque se hizo por decreto de necesidad y urgencia (DNU), cuando los impuestos se tienen que hacer por ley. Al haber establecido un nuevo tributo mediante un DNU, entendemos que está mal en términos legales y no es correcto que el impuesto exista”, explicó Antonio Fratamico, presidente de la fundación.

El mes pasado el Ejecutivo dispuso, a través del Decreto 796/2021, que toda la comercialización de monedas digitales se grave con el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, incluso las criptomonedas. Sin embargo, la medida no pasó por el Congreso Nacional y eso les dio pie para solicitar una medida cautelar.

“Venimos a promover acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional por la manifiesta inconstitucionalidad que detenta la arbitraria imposición específica, dispuesta por decreto, sobre todos los movimientos de fondos vinculados a la compra, venta, permuta, intermediación y/o cualquier otra operación sobre criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales, o instrumentos similares, y que a continuación denominamos el ‘Impuesto sobre Criptoactivos’”, cita la acción de amparo colectivo al que tuvo acceso LA NACION, que quedó radicada en el juzgado contencioso Nº 7, a cargo del juez Pablo Cayssials.

La Fundación Apolo fue creada con la intención de ponerle un freno al Gobierno. El catalizador fue el nombramiento de María Delfina Rossi como directora del Banco Nación, en agosto de 2015. La noticia generó polémica: era la hija del ministro de Defensa, Agustín Rossi, y contaba con apenas 26 años.

“La realidad es que Delfina no tenía la experiencia que solicita el Banco Central (BCRA) como para ocupar ese cargo. Se presentó una impugnación a la designación y los jueces dijeron que todavía no éramos una fundación y que no podíamos representar a la sociedad porque no teníamos legitimación activa. Es un término legal, que es la capacidad de representar a la sociedad. Porque como individuo me represento a mí mismo, pero la designación de un director en el Banco Nación no afecta a nadie en términos personales, sino a todos los argentinos. Por eso nació la Fundación, para representar a la sociedad cuando vemos abusos por parte del Estado”, explicó Fratamico.

En un comienzo, la Fundación Apolo tenía entre tres y cuatro abogados. Hoy suman un total de 20, entre estudiantes y profesionales, que trabajan ad honorem para llevar adelante iniciativas legales en contra del Gobierno. Si bien la organización se fundó en 2016, recién pudo poner en orden los papeles y empezar a accionar en 2020.

Durante el año de la pandemia, no les faltaron casos para representar. A mediados de la cuarentena presentaron un amparo para que los runners puedan salir a hacer deporte en la vía pública. También denunciaron al presidente Alberto Fernández por “atentar contra la salud pública” cuando fue el funeral de Diego Maradona en la Casa Rosada, cuando “a cualquiera de nosotros se nos moría un familiar y no podíamos despedirnos”. Otra de las representaciones que resonó fue en marzo de 2021, cuando presentaron un habeas corpus colectivo en favor de medio centenar de ciudadanos argentinos que se encontraban varados en el paso fronterizo Paso de los Libres.

“Ahora pedimos ser querellantes en la causa de Olivos Gate, porque hicimos un pedido de acceso a la información el año pasado y nos dieron un listado de las personas que ingresaban a Casa Rosada y a la Quinta de Olivos. Pero cuando estalló el escándalo, las listas eran diferentes a las que nos habían dado, por lo que entendemos que hay delito por ocultamiento de la información pública. Hacemos esto porque entendemos que es la forma de controlar al poder político para que no abuse de los ciudadanos”, cerró el presidente de la Fundación Apolo.