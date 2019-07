Crédito: Shutterstock

Usted podrá creer que es un ave nocturna, pero nuevos estudios dicen que menos del 1% de la población está realmente programada genéticamente para trabajar mejor a horas avanzadas.

El viejo proverbio "Al que madruga Dios lo ayuda" puede que sea cierto, de acuerdo a un libro de próxima aparición, The Morning Mind (La mente de mañana). En este libro su autor, Robert Carter PhD, dice que hay una razón biológica para eso.

Según Carter nuestros cerebros son físicamente más grandes cuando nos despertamos. "Su volumen intracraneal es más grande en la mañana", dice. Debido a que su cabeza y su cuerpo están al mismo nivel cuando duerme, su cerebro recibe más fluidos corporales. Lo que hace que su cerebro esté en óptimas condiciones para operar en las horas inmediatamente posteriores a despertar. Esta conclusión se basa en estudios de pacientes que sufren de Parkinson. Los pacientes, dice Carter, eran más capaces de realizar tareas complejas en la mañana, pero a lo largo del día, al decrecer la cantidad de fluido en el cerebro, los pacientes experimentaban una declinación en su capacidad cognitiva asociada a ello.

Somos todos "gente mañanera"

Si bien algunos sostenemos que somos más creativos por la noche y no nos acostamos hasta la madrugada, Carter dice que menos del 1% de la población está realmente programada genéticamente para ser aves nocturnas.

Sostiene que los que se consideran aves nocturnas probablemente sufren de falta o restricción del sueño y eso, dice, resulta en una reducción del desempeño cognitivo, el control emocional y la productividad.

Los pájaros mañaneros son más productivos

Uno de los motivos por los que quienes se levantan temprano pueden ser más productivos es que son más proactivos y persistentes lo que es resultado de una mente descansada. "Lo que mata a la persistencia es la fatiga y la frustración. Y quienes se levantan temprano están menos fatigado, menos irritables, y tienen menos frustración (que las aves nocturnas)", dice Carter. Las aves nocturnas que se acuestan después de la hora que les indica su reloj biológico y duermen menos de lo adecuado tienden a pasar más tiempo por la mañana cerca de la máquina de café o conversando con sus colegas. "Hacen esto como una manera de precalentamiento de sus cerebros" dice Carter.

Pero hay otro motivo por el que las aves nocturnas pueden tener peor desempeño que la gente mañanera. La hora tardía a la que se acuestan puede no encajar bien con las normas de la sociedad de un día laboral de 9 a 5. Debido a que la gente nocturna tiende a no dormir siete u ocho horas, no tienen tan buen desempeño debido a la privación crónica de sueño.

Ajustar su horario puede ayudar a estas aves nocturnas a aprovechar esos beneficios de la mañana temprano luego de dormir bien, pero eso puede significar despertarse a las nueve o diez de la mañana. Esto funciona para gente que puede trabajar desde su casa o los que trabajan en una oficina con horarios ajustables, pero eso está lejos de ser la norma.

Por lo que para los que tienen que estar en la oficina a las nueve de la mañana y listos para el trabajo, éstas son tres maneras en que pueden volverse personas más mañaneras:

Prepare su ambiente de sueño. Dormir adecuadamente empieza por preparar su ambiente de sueño y su cuerpo para el descanso. Haga que el cuarto esté lo más oscuro posible y apague la luz del celular y del reloj. Practique la meditación y la respiración profunda y relajante. "Se ha demostrado que la respiración lenta ayuda al sistema nervioso a promover el sueño" dice Carter.

Dormir adecuadamente empieza por preparar su ambiente de sueño y su cuerpo para el descanso. Haga que el cuarto esté lo más oscuro posible y apague la luz del celular y del reloj. Practique la meditación y la respiración profunda y relajante. "Se ha demostrado que la respiración lenta ayuda al sistema nervioso a promover el sueño" dice Carter. Planifique. "Planificar tendrá un rol crítico en mejorar su productividad", dice Carter. Planifique su día en su mente, empezando por lo que se va a poner y lo que va a desayunar. Mantenerse organizado en la mañana lo ayudará a reducir el impacto en su desempeño de dormir menos de lo necesario. "Estar apurado por la mañana causa sensación de ansiedad y reduce la productividad", dice Carter.

"Planificar tendrá un rol crítico en mejorar su productividad", dice Carter. Planifique su día en su mente, empezando por lo que se va a poner y lo que va a desayunar. Mantenerse organizado en la mañana lo ayudará a reducir el impacto en su desempeño de dormir menos de lo necesario. "Estar apurado por la mañana causa sensación de ansiedad y reduce la productividad", dice Carter. Evite apretar el botón del despertador que le da 10 o 15 minutos más de sueño. Aunque crea que se está haciendo un favor, darse 10 o 15 minutos más sólo aumentará su frustración y reducirá el estado de calma necesario para ser productivo.

Traducción de Gabriel Zadunaisky