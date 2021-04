La gran parálisis: ganadores y perdedores del mundo pospandemia

La pandemia del coronavirus está teniendo un impacto significativo en todo el mundo", advirtió Fred Smith, jefe de FedEx, en la conferencia de resultados de su empresa hace diez días. Es una forma muy suave de decirlo. El gigante de la logística anunció que estaba reduciendo su capacidad de entrega y, por primera vez, se negó a adelantar algún dato sobre la evolución de sus ganancias. Mientras los economistas debaten si esta recesión será de corta duración o sostenida, los jefes de todo el mundo ya ven el caos. El virus ha destruido miles de millones de dólares en valor de mercado global desde mediados de febrero.

A medida que los gobiernos frenan las actividades de los ciudadanos, incluida gran parte del comercio mundial, en un esfuerzo por salvar vidas, las filas de víctimas corporativas se están incrementando. Menos personas toman aviones, comen fuera, se alojan en hoteles, van al cine o se reúnen en cualquier lugar. La mayoría de las ligas deportivas estadounidenses y europeas han sido suspendidas. Apple y Nike han cerrado la mayoría de sus tiendas fuera de China. Los fabricantes de automóviles como Ford, Toyota y Volkswagen están suspendiendo sus plantas en Europa y América.

La sangría continuará. Scott Stringer, secretario de Finanzas de la ciudad de Nueva York, predice que los hoteles en su territorio estarán vacíos dos tercios hasta finales de junio. Sus restaurantes y bares podrían ver caer las ventas en un 80 por ciento. La Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento teme un golpe que exceda el impacto del 11 de septiembre de 2001 y la "Gran Recesión" de 2008 combinados. El banco Morgan Stanley calcula que el comercio minorista puede caer un 60% en las próximas semanas, a medida que más ciudades estadounidenses sigan a muchas europeas en la cuarentena.

Iniciativas

Gran Bretaña presentó hace unos días un paquete de garantías de préstamos por 330.000 millones (US$382.000) y otro tipo de apoyo para las empresas. La Reserva Federal de Estados Unidos dijo anteriormente que crearía una nueva facilidad de financiamiento para proporcionar liquidez a los emisores estadounidenses de papel comercial. El presidente Donald Trump ha pedido $ 1 billón en estímulo económico.

Aun así, algunas empresas no lograrán pasar las crisis. Es demasiado pronto para calcular con certeza cuántas serán las muertes corporativas. Para tener una idea de cuáles están en mayor riesgo, la liquidez y el modelo de negocio son un buen lugar para comenzar.

Las empresas estadounidenses representan el 55% de la deuda no financiera global con vencimiento hasta finales de 2024, y el 62% de la deuda calificada como basura, según la agencia calificadora S&P Global.

Las compañías petroleras en particular se han visto afectadas por la fuerte caída en el precio del crudo, que se hundió a 25 dólares por barril el 18 de marzo, el nivel más bajo en casi dos décadas. Morgan Stanley calcula que la empresa mediana de exploración y producción necesita un precio del petróleo de US$51 por barril para alcanzar el punto de equilibrio. Saudi Aramco, el coloso petrolero más poderoso del mundo, dijo que podría reducir el gasto de capital hasta en un cuarto este año. ExxonMobil de Estados Unidos se hizo eco de que hará recortes "significativos".

Las petroleras no son las únicas que intentan cuidar el efectivo. Muchas compañías están enviando trabajadores con licencia o algo peor. La aerolínea Norwegian Air Shuttle está despidiendo temporalmente al 90% de sus 10,000 empleados. Marriott International, la cadena de hoteles más grande del mundo, dijo el 17 de marzo que tendrá que despedir a decenas de miles de trabajadores.

Las empresas se apresuran a aprovechar las líneas de crédito aseguradas con sus bancos. AB InBev, la mayor cervecera del mundo, está retirando su crédito renovable de US$9000 millones. Boeing, un gigante con problemas previos, ha accedido a una líndea US$13.800 millones. Carnival Cruise Line espera mantenerse a flote gracias a un salvavidas de US$ 3000 millones.

La agencia Bloomberg reconoce que si las empresas de cinco grandes sectores de la econom{ia (salud, energía, transporte, ocio y minería) redujeran el 70% de sus líneas de crédito, y el resto aprovecharía el 30% de las suyas, los bancos más grandes de Estados Unidos quedarían atrapados con US$700. 000millones.

La segunda vulnerabilidad de las empresas, además de una crisis de liquidez, surge de sus modelos de negocio. Si Apple no vende un nuevo iPhone, aún puede convencer a los consumidores de comprar uno más tarde. Los ingresos de una comida de restaurante que no se come o de una salida cancelada al cine se pierden para siempre. Esas son malas noticias para industrias como la del arte, que dependen de unos pocos eventos importantes, al menos en países como Gran Bretaña, donde la financiación estatal de las artes es menos importante que en Francia, Alemania o los jeques del Golfo. La feria Art Basel Hong Kong fue cancelada el mes pasado. La principal feria de arte de Basilea en Suiza, que se inaugurará el 18 de junio, tampoco puede continuar. Las galerías que dependen de este tipo de eventos podrían ver evaporarse hasta el 80% de sus ventas.

No sorprende, entonces, que el coronavirus esté provocando un examen de conciencia, especialmente en industrias conservadoras. El 20 de marzo, Art Basel Hong Kong lanzará "salas de visualización" online con más de 231 galerías, más del 90% de la línea de expositores original. Ofrecerán más de 2000 obras de arte por un valor total de US$270 millones. La crisis también está rompiendo el apego de los jefes de Hollywood al modelo anticuado de distribución de películas en los cines. Universal Pictures está haciendo que algunas películas estén disponibles en casa el mismo día de su estreno en cines. El hombre invisible y Emmaahora pueden transmitirse online. Disney ha lanzado su popular Frozen 2 en su nuevo servicio de transmisión Disney + mucho antes de lo previsto.

Algunas compañías pueden no solo sobrevivir a la pandemia sino prosperar, ahora o una vez que retroceda. Los supermercados están luchando por mantenerse al día con la demanda de las compras de pánico. Las acciones de Kimberly Clark y otros fabricantes de papel higiénico, que muchas personas están acumulando frenéticamente, también están subiendo.

Algo parecido ocurre con los fabricantes de productos de limpieza como Clorox y Purell. Este boom probablemente no durará. El pánico temprano inevitablemente se extinguirá. Otras industrias pueden prosperar por más tiempo. Al obligar a muchas personas a trabajar, comprar y divertirse en casa, la crisis puede dar un impulso permanente a las empresas online. Zoom, Microsoft Teams, Slack, WeChat Work y otros servicios de mensajería corporativa están experimentando un aumento en la demanda. Los datos de Sensor Tower, una firma de análisis, sugieren que los nuevos usuarios semanales de estas aplicaciones saltaron de 1,4 millones a principios de enero a 6,7 millones a principios de marzo. Una encuesta en Gran Bretaña para la financiera Barclaycard apunta a un crecimiento anual del 12% en servicios de entretenimiento por suscripción como Netflix en las cuatro semanas al 21 de febrero, y de un crecimiento de casi el 9% en comida para llevar y gastos de entrega. Amazon está contratando a 100,000 nuevos trabajadores de distribución en Estados Unidos para satisfacer la demanda de compras por internet.

Las empresas físicas que han invertido en ofertas online también están ganando dinero. Una encuesta realizada el 13 de marzo descubrió que uno de cada tres norteamericanos compró alimentos en forma online la semana anterior. Entre el 41% que lo hizo por primera vez, más de la mitad eligió Walmart, con su servicio de delivery. En Inglaterra, Tesco y Sainsbury pueden estar superando a Aldi y Lidl, las cadenas de descuento europeas que han invertido menos en sus servicios online.

Y, por supuesto, cualquier empresa que presente una vacuna o tratamiento para covid-19 puede esperar una bonanza. En medio del colapso del mercado, el precio de las acciones de Gilead, una empresa de biotecnología que trabaja en un medicamento contra el coronavirus, aumentó un 20% este año.

Una consecuencia duradera de la pandemia casi seguramente será una mayor concentración del poder corporativo en manos de algunas empresas superestrellas. La actual carnicería de las aerolíneas puede dejar cielos en todas partes parecidos a lo que ve en el poco competitivo mercado de los Estados Unidos. El banco JPMorgan Chase observa que las aerolíneas estadounidenses generan dos tercios de las ganancias de las aerolíneas globales con apenas una quinta parte de la capacidad mundial. Una consolidación similar ahora parece muy probable en Europa y Asia.

Las empresas con los negocios más resistentes, los bolsillos más profundos y los horizontes de inversión más largos pueden crecer aún más a través de adquisiciones a precios reducidos. Se rumorea que Apple, con una brutal disposición de efectivo por US$200.000 millones, puede estar analizando comprar Disney, cuyo precio de las acciones casi se ha reducido a la mitad desde enero. Warren Buffett, de Berkshire Hathaway, que tiene US$128.000 millones y se ha quejado de las acciones demasiado caras, puede finalmente encontrar una oportunidad de compra (o dos). Tras recaudar un récord de US$888.000 millones el año pasado, los fondos de inversión están al acecho. Steve Schwarzman declaró a principios de este mes que el miedo causados por el coronavirus han creado "una oportunidad sustancial" para Blackstone, el que lidera.

La Gran Depresión causó estragos económicos, pero también produjo nuevos modelos comerciales radicales, desde la fabricación de automóviles y el entretenimiento hasta los productos de belleza. Con el tiempo, la crisis de hoy también puede conducir a algunas resurrecciones corporativas, y muchos nuevos nacimientos. Las comparaciones con ese momento agonizante en la historia mundial no deben hacerse a la ligera. Que algunas compañías y negocios parezcan aptos es una señal de lo mal que se ven las cosas en este momento.

The Economist

