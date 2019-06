La impronta económica de las épocas preelectorales

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de junio de 2019

En la Argentina, cada elección parece ser a todo o nada. El momento de votar será una bisagra. Habrá vida después, pero eso no quita la incertidumbre previa. La paradoja es cómo Gobierno y oposición (que gobernaba en 2015) cruzan roles.

Las últimas medidas económicas de la gestión de Mauricio Macri están empapadas de "heterodoxia". Apuntan a evitar que siga subiendo la inflación y a impulsar el consumo. Desde mediados de abril se impulsó la vuelta del plan de Precios Cuidados. Se congelaron las tarifas de servicios públicos. Se logró que el FMI habilitara la intervención del Banco Central en el mercado de cambios, dentro de la "zona de no intervención". Como efecto tenemos un tipo de cambio semifijo en $45 (mayorista). Y en las últimas semanas se volvieron a impulsar los créditos Anses y el plan Ahora 12, y se incorporó un plan para reactivar la compra de autos 0 km (con subsidios).

Estas medidas llegan a causa de las elecciones. La economía ya venía muy mal a fines de 2018 y no se activaron esos programas. Por ejemplo, en septiembre de 2018 la inflación se disparó a 6,5% mensual. Y la caída de las ventas de supermercados era de 12,4% interanual (a precios constantes) en noviembre.

Desde el kirchnerismo se muestra la moderación en el discurso. Más que nada, en lo económico. Con aceptación del actor que no estaba en 2015: el FMI. La candidatura de Alberto Fernández con Guillermo Nielsen en el equipo económico va en ese sentido. Se quieren despejar las dudas sobre el cumplimiento del pago de la deuda al mercado y al FMI. En contraste con 2015, cuando se hablaba de "patria o buitres". También el corrimiento de la expresidenta es una lectura de que el próximo gobierno tiene problemas grandes por solucionar: inflación alta y recesión son los principales. Pero el mundo cambió, las commodities están lejos de los niveles de 2012 (soja a US$650). Ya no hay "viento de cola" y el populismo sin plata no existe.

Todos tienen claro que, como en Brasil, se deberá avanzar en reformas estructurales. Aquí se patearon para adelante la reforma previsional y la laboral. A cambio, se podría ir a un programa de facilidades extendidas con el FMI.

El cruce de roles es muy marcado. Lo dos espacios necesitan ganar credibilidad, tarea difícil. Cambiemos es juzgado por "promesas incumplidas" respecto de inflación, baja de impuestos, reformas estructurales y crecimiento . Y del kirchnerismo hay recuerdo de una economía hiperintervenida y de un gobierno poco amigo de los mercados y gastomaníaco. ¿Cómo recuperar credibilidad? No tengo aún la respuesta. Más allá del resultado electoral, la solución estará más cerca del medio que de los extremos. Y las claves serán la consistencia y la sustentabilidad del plan económico.

Economista de Cesur