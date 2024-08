La industria empieza a recuperar producción y ventas, pero todavía sigue en niveles bajos

Escuchar

Aunque todavía sigue inmersa en niveles críticos, la industria empieza a insinuar una paulatina recuperación en lo que respecta a producción y ventas, algo que la aleja del piso que tocó en enero y de los magros resultados que continuó exhibiendo durante el primer trimestre del año.

Así lo refleja una encuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA), sobre indicadores industriales y expectativas, que muestra que, en comparación con abril, en julio se duplicó el porcentaje de empresas que afirman que su producción y sus ventas aumentaron. En el primer caso se pasó de 12% a 23,1%, mientras que en el segundo varió de 11,9% a 25,1%.

No solo eso. En cuestión de expectativas, el panorama también es alentador: el 62,9% de los empresarios encuestados espera una mejora en su situación económica; el 62,2% estima lo mismo para su sector, y el 67% aguarda lo mismo para el país.

Este optimismo, reflejado por el mejor indicador de expectativas positivas desde julio de 2021, se produce pese a que las perspectivas que tenían para este año no se cumplieron, ya que el 60,6% ahora ve su situación económica peor de la que esperaba hace un año y 69,4% dijo que su sector ha empeorado.

Pese a que se trata del noveno relevamiento consecutivo en el que el Monitor de Desempeño Industrial (MDI) se ubica en niveles inferiores a 50 (44,3), lo positivo es que esta vez creció 5,3 puntos porcentuales (pp) y se aleja de los pisos alcanzados en enero. Además, después de cuatro ediciones en las que todos los sectores mostraron un MDI por debajo de 50, en esta oportunidad dos de ellos superaron esa barrera (Minerales no metálicos y Otras industrias).

También se observa que son menos las empresas que reportan atrasos en sus pagos. En este sentido, el 46,7% dijo que presentó dificultades para afrontar al menos uno de estos pagos: salarios, proveedores, compromisos financieros, tarifas de servicios públicos e impuestos. “Este porcentaje disminuye en comparación a los últimos dos relevamientos, pero está por encima de los valores de julio de 2023″, señaló la UIA.

Además, se especificó que las dificultades fueron mayores en el caso del pago de impuestos (29,8%) y proveedores (21,7%), pero el porcentaje de empresas que presentaron inconvenientes para hacer frente a todos los pagos se redujo a 4,4%.

El economista Dante Sica, socio fundador de la consultora Abeceb, exministro de Producción y Trabajo y exsecretario de Industria de la Nación, aportó su visión sobre por qué puede estar produciéndose este repunte. “En contraste con aquellos sectores vinculados a la exportación, los que más cayeron en el primer y segundo trimestre de este año fueron aquellos ligados al mercado interno, pero, de a poco, mes a mes, estos últimos también empiezan a dar señales de recuperación”, comentó.

Según explicó Sica, durables y alimentos cayeron mucho en los primeros meses del año, porque se venía de fuertes desequilibrios en 2023, donde el combo de “plan platita” e inflación hizo que se exacerbara su consumo. En ese contexto, los particulares que habían renovado electrodomésticos, por caso, ya no lo hicieron este año, y los empresarios que aprovecharon para hacer stock, tampoco. “Esos stocks se empezaron a agotar en el segundo trimestre, por eso vemos un repunte mes a mes en varios de esos rubros, como por ejemplo, cemento”, indicó el economista.

Sica destacó otros dos factores que están impulsando esta recuperación en ventas, que va de la mano de la producción: en el caso de los durables, el crédito, ya que los bancos dejaron de financiar al Estado y se volcaron a los privados, y, por el lado de alimentos, el hecho de que van tres meses seguidos en los que las paritarias le ganan a la inflación.

Además, según Sica, se debe prestar atención a otra variable importante. “Para muchos sectores está cambiando el modelo de negocios. Obviamente, vamos a una recuperación del consumo, pero muchas industrias no van a recuperar el nivel del año pasado, porque el año pasado no había competencia, pero ahora entran a competir los importados. Por ejemplo, ahora cayó un poco la venta de autos de fabricación local, pero aumentó la de importados”, remarcó.

Claro que este leve repunte no es igual para todo el universo industrial, en el que las pymes refieren una situación más precaria. Entre ellas, predominaron las empresas con caídas en la producción (39,2%) por sobre aquellas con subas (22,7%). Además, la misma tendencia se vio en las ventas al mercado interno (41,1% vs. 24,4%, respectivamente), y en exportaciones (28,2% vs. 14,5%).

Pero también a nivel general persisten ciertas preocupaciones, ya que por cuarto relevamiento consecutivo las empresas que reducen empleo superan a las que lo aumentan: 17% tuvo caídas; 11% mostró incrementos, y 72% no reportó variación. “Además de reducción de personal, las empresas redujeron turnos de trabajo”, indicó la UIA.

Asimismo, entre las conclusiones de la encuesta de la UIA, se destacó: “La utilización de la capacidad instalada de las empresas se ubicó en un promedio de 58%. Para el 69% de las empresas, la utilización fue menor a la considerada como óptima. Dentro de ellas, el 55,7% espera recuperar esos niveles recién en la segunda mitad del 2025 o después”.

