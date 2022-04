La inflación no es “autoconstruida”, el problema son las expectativas

1. Inflación “autoconstruida” y oligopolios

En un entrevista, Alberto Fernández mencionó dos conceptos, de los cuales uno no existe y el otro tiene una amplia afectación en la economía, pero por otras razones. En particular, y haciendo hincapié en la inflación “autoconstruida”, el mandatario probablemente haya querido hacer alusión a la cobertura que toman las distintas compañías ante la incertidumbre por no saber si sus costos aumentarán y cuál será su valor de reposición; tampoco sabrán si habrá stock disponible, por ende, los precios suben por la mayor demanda y menor oferta. El problema es la falta de anclaje de expectativas.

2. Expectativas

Las expectativas sobre variables macro juegan un papel clave en la teoría económica y en las políticas públicas. Las expectativas de inflación resultan fundamentales para que un proceso de desinflación sea exitoso y su logro permite entender las decisiones de consumo e inversión y, por ende, influir en el crecimiento. En economías que tienen inflación baja, el cambio de precios no es permanente, como sí sucede en las de alta inflación, que tratan de adaptarse a lo que “les viene ocurriendo” en meses anteriores y se anticipan para no quedar desacoplados del resto de precios de la economía. Además, las expectativas se ven afectadas por el futuro. Del “esto ya pasó” al “volverá a pasar” si no hay cambios. Empresas y personas reaccionan ante la falta de respuesta y de cambios de rumbo cubriéndose ante una suba de precios, mejorando sus decisiones de inversión y de consumo.

3. Concentración económica

Se considera que un mercado está altamente concentrado cuando pocas empresas explican un alto porcentaje de la facturación. La preocupación que se generó de manera global, sobre todo con el avance de firmas tecnológicas, gira en torno a cuatro factores principales: posible descenso de la inversión, una brecha creciente entre ganancias financieras por sobre las productivas, menor generación de empleo y una desaceleración en la productividad. Sin embargo, no todas se sustentan en hechos fácticos. Algo muy instalado localmente es que la concentración de la economía, a partir de la existencia de monopolios u oligopolios, es causante del permanente aumento de precios. Sin embargo, cabe distinguir la diferencia entre nivel y variación de precios: la concentración de la economía puede causar que los precios sean altos, pero no podría explicar que aumenten todos los meses los precios en general de la economía.

4. Evolución

Un relevamiento del FMI para el período 2000-2015 sobre un millón de empresas en 27 países, en el cual se consideró el margen de beneficios como proxy del poder de mercado, confirma que este aumentó en los últimos años de forma generalizada entre sectores y países. El avance fue más significativo en las economías desarrolladas (8%) que en las emergentes (1,8%), por un mayor uso de las tecnologías digitales y la innovación. Sin embargo, la inflación global no lo hizo en paralelo.

5. Situación actual

El diagnóstico pone de manifiesto la complicación de bajar la inflación en la Argentina, que es la contracara de un proceso permanente de depreciación de la moneda, en un contexto que empieza a poner presión a nivel global. La suba de commodities impacta en la evolución de precios de todas las economías que buscan por todas las vías lograr anclar las expectativas de su sector productivo. Hasta que no interpretemos el rol del gobierno en ese anclaje, difícil será poder salir de esta trampa.