La insólita defensa de Grabois por su tuit: "Yo soy un militante"

El dirigente señaló que las críticas hacia Mercado Libre fueron dirigidas a Macri y no a Cristina porque es un "militante explícito" Fuente: Archivo - Crédito: Fernando Massobrio

El dirigente afín al kirchnerismo Juan Grabois salió a defenderse esta mañana en declaraciones radiales luego del encontronazo que tuvo en la red Twitter tras criticar a la empresa Mercado Libre y a su líder, Marcos Galperín. "Yo soy un militante, entonces yo le doy (al tweet) el sesgo que a mí me parece", señaló el dirigente cuando le plantearon el tono crítico de su mensaje.

En diálogo con el programa Y ahora quién podrá ayudarnos, que se emite por Radio Con Vos, Grabois dio explicaciones acerca de lo que había querido expresar en su tweet. Señaló cuál era el trasfondo de su mensaje con estas palabras: "No entiendo por qué Mercado Libre tiene una exención del 60% del impuesto a las ganancias y del 70% de las contribuciones y cargas patronales".

Cuando los periodistas de la emisión radial le dijeron que la ley que amparaba a Mercado Libre correspondía a gobiernos previos al macrismo, y le plantearon el porqué de su crítica al presidente Mauricio Macri y no a Cristina Kirchner, el dirigente respondió: "Yo le doy el sesgo que a mí me parece, porque yo no soy un opinólogo o soy un periodista objetivo, yo soy un militante, entonces yo le doy el sesgo que a mí me parece".

"Yo creo que Macri contribuyó muchísimo más y que este tipo (por Marcos Galperín) es un socio de Macri en la política y en los negocios porque los dos lo dicen abiertamente", agregó.

A pesar de mostrarse molesto porque los títulos de los medios de comunicación lo tratan a él como un "dirigente kirchnerista", Grabois aseguró en el diálogo radial: "Algunos somos militantes explícitos. Yo digo, yo milito en este momento por Cristina, creo que lo mejor para el país es que gane Cristina. Otros quieren que siga Macri, pero no lo dicen".