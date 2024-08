La inversión “barata” en la Argentina según Morgan Stanley y cuándo se podría salir del cepo

Escuchar

En un informe a sus clientes, el banco de inversión Morgan Stanley afirmó que a fin de año se podrían dar las condiciones para salir del cepo y que la política oficial de intervenir en el mercado del “contado con liqui” ha dado resultado y muestra que el Gobierno priorizó controlar la brecha sobre la acumulación de reservas , lo cual le parece una decisión correcta.

El largo informe se llama “Cuidado con la secuencia: el ajuste sigue en marcha”, y sintetiza las dudas y temores que en los últimos meses empezaron a mostrar los mercados y que se reflejan en los precios del dólar, las acciones y los bonos.

El reporte también deja en evidencia cómo pasaron a segundo plano -o desaparecieron- las dudas sobre el apoyo político a Milei, y fueron desplazadas por la lenta o nula acumulación de reservas del Banco Central, así como también la decisión de mantener el cepo. Además, no menciona las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sugiere que para la entidad no habrá novedades significativas en ese frente hasta la salida de cepo o “unificación cambiaria”.

Federico Sturzenegger, Javier Milei y Luis Caputo

Para Morgan Stanley Milei tiene tres de las cinco materias requeridas para el mercado, superadas: gobernabilidad, equilibrio fiscal y baja de la inflación, están aprobadas, y las dudas están en las exiguas reservas y el cepo.

“ El proceso de desinflación sigue siendo prioridad para el Gobierno en esta etapa, y unificar el mercado cambiario (salir del cepo) podría trasladarse a una gran devaluación que podría hacer descarrilar ese proceso e impactar negativamente en el sentimiento” de apoyo al plan, indicó el reporte, que lleva la firma de Fernando Sedano, economista jefe para América Latina (excluyendo Brasil) y Simon Waever, estratega.

Para la entidad financiera, no habrá acumulación de reservas en lo que queda del año. “Probablemente se estancará en los próximos meses mientras la cuenta corriente será negativa hasta finales de este año ”, precisó.

“Las condiciones para una unificación cambiaria podrían mejorar en el cuarto trimestre, ya que la entrada de dólares por los incentivos fiscales podrían reducir la brecha o mantenerla en niveles manejables”, analizó.

Retraso del dólar

El informe también afirma también que el dólar oficial se encuentra retrasado, pero que es una medida lógica en la pelea contra la inflación y que esto se puede revertir cuando se decida salir del cepo, algo que incluiría probablemente una devaluación.

“Reconocemos que el dólar oficial parece retrasado para un país que necesita recomponer reservas , pero pensamos que esto puede ser parcialmente arreglado cuando los mercados cambiarios eventualmente se unifiquen”, afirmó.

Medidas efectivas para bajar la brecha

Para Sedano, la reciente intervención anunciada en el CCL, que hizo bajar los dólares libres en los últimos diez días y llevó al “blue” a perforar los $1400 esta semana, fue efectiva para controlar la brecha cambiaria, lo cual “es clave” para las expectativas inflacionarias y de una posible devaluación. “Fue efectiva y pensamos que esa intervención no requerirá un monto significativo de reservas en los próximos meses”, explicó.

Morgan Stanley dice que en esta etapa la secuencia y el orden en que el Gobierno tomará las decisiones y establecerá las prioridades es clave, y afirma que deberá combinar políticas ortodoxas con medidas heterodoxas que en “otro contexto no hubieran sido bien vistas”.

“Pensamos que resolver los numerosos desbalances macro que dejó la anterior administración requiere un mix de políticas ortodoxas y heterodoxas en esta etapa y también requiere una (buena) secuenciación de las medidas”, indicó.

“Algunas políticas a priori no hubieran sido vistas como buenas, en un contexto normal. Control de capitales (cepo), tasas de interés negativas en la deuda del BCRA (pases y Leliq) y la intervención en el mercado cambiario, entre otras, han provocado reacciones mixtas de los analistas”, relató.

Morgan Stanley es una de las cinco mayores firmas mundiales en manejo de patrimonio, con oficinas en Buenos Aires, y elabora estos informes para compartir con clientes su mirada sobre si invertir o no parte de esos activos en la Argentina. En ese aspecto, Sedano y Waever recomiendan mantenerse “neutrales” respecto de la Argentina . Esto significa no comprar activos (bonos, acciones, etc.) pero tampoco desprenderse de las tenencias. “Con las valuaciones baratas, sugerimos mantenerse en bonos largos ”, indica el reporte, y menciona el bono ARGENT 2040.