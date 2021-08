La justicia ordenó que Aerolíneas Argentinas traiga al país a una adolescente si no le autorizaban el vuelo a American

Hoy llegará al país Lola Carricaburu Giménez, una argentina de 16 años trasplantada del corazón que estaba en Nueva York y cuyo vuelo de regreso había sido reprogramado por el cupo de ingreso de pasajeros internacionales (actualmente 1700).

La madre presentó un amparo y el juez federal de San Martín Oscar Alberto Papavero estableció que el Estado debía hacerse cargo de los gastos de la adolescente hasta que pudiera regresar. También sostuvo que tenía prioridad entre las 700 plazas reservadas para casos excepcionales y que, si el vuelo que habían sacado para su vuelta vía American Airlines no era autorizado, Aerolíneas Argentinas tenía que traerla.

“Lola se fue con su hermana Luna, de 20 años, el 28 de junio y su pasaje original para regresar era el 7 de agosto. Pero yo me empecé a movilizar mucho antes de esta fecha porque mi hija mayor -que volvía antes- tuvo problemas y quedó una semana varada”, contó a LA NACION la madre de ambas, Candela Giménez.

El problema con la menor era no solo que podía quedar varada sola, sino que toma una medicación para un trasplante y solo tenía suficiente para llegar hasta el 15 de agosto. Tenía una cobertura médica por el viaje, pero no cubría enfermedades preexistentes. Lola viajó para aplicarse la vacuna de Pfizer, autorizada para uso pediátrico, y para estudiar inglés en el EF International Language Campus.

“Contacté al consulado argentino en Nueva York y la persona que me atendió me dijo que era una inconsciente por mandar a mis hijas en plena pandemia a los Estados Unidos, a lo que le contesté que en la Argentina había vacunas para pocas personas y las que había, no le servían a mi hija, con lo cual viajar constituía una buena posibilidad. Después me dijo que le sacara un nuevo pasaje de Aerolíneas Argentina porque así seguro iba a volver antes. Yo ya tenía comprado otro porque ella se fue con pasaje de ida y vuelta. No lo mandé a ningún lugar oscuro porque no estaba en posición de hacerlo, pero le dije que se ubicara. Después entré a Twitter y buscando la palabra varados en el exterior contacté a Acción Conjunta Republicana”, relató.

Este espacio la ayudó con el tema legal y el juez le pidió comprobantes de todo: desde el pasaje hasta el trasplante. “El juez y los abogados son unos fenómenos, pero si no hubiera sido por ellos no sé si Lola volvía”, afirmó.

“No puedo entender estas medidas. Lola se venía hisopando desde hace una semana por si nos decían que se podía subir a un avión. Está vacunada ¿Qué más? ¿Por qué no te dejan volver al país? Dejan a una menor sola con su condición de trasplantada en un país que no conoce”, agregó.

Lola finalmente viajó por American Airlines, aunque según la mamá el cónsul Santiago Villalba habló el fin de semana pasado con Aerolíneas Argentinas para que la pusieran en un vuelo e hizo un documento para que figurara como pasajera prioritaria (la cautelar salió el domingo pasado a la noche).

Consultadas por este diario, fuentes de Aerolíneas Argentinas dijeron ayer que el regreso iba a ser vía American. “El juzgado pone a Aerolíneas como responsable siendo parte del Estado. Sin embargo, la pasajera vuelve en American. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) intervino para que procedan a reubicarla en la empresa donde compró el pasaje”, explicaron.