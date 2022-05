La justificación de Emmanuel Álvarez Agis para subir las retenciones: “De un lado está el campo y del otro 44 millones de argentinos”

En pleno debate por las retenciones, el exviceministro de Economía de Cristina Kirchner, Emmanuel Álvarez Agis, se manifestó a favor de discutir una eventual suba del impuesto para hacerle frente a inflación. En una entrevista televisiva, remarcó el efecto que la guerra entre Ucrania y Rusia tuvo sobre los precios de los alimentos y consideró que en este contexto el Gobierno no tiene “otra opción” más que aumentar el tributo. “De un lado está el campo y del otro 44 millones de argentinos”, planteó.

Álvarez Agis analizó la coyuntura en la TV Pública, donde al ser consultado sobre la discusión en materia de política económica que se suscita tras la renuncia del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, expresó: “Creo que en la Argentina la discusión política nos hace confundir dos cosas: el nivel de precios y el rol de la secretaría de Comercio como una parte del Estado que tiene que regular situaciones de abuso, de posición dominante, de monopolios y oligopolios; y la inflación. Hoy el mundo vive su peor inflación de los últimos 40 años y no es porque hace dos meses aumentó la concentración a escala planetaria”.

Tras ello agregó que en la actualidad ambos elementos “se tocan en un punto”. “Si vos tenés un problema por una situación muy desafortunada que es una guerra, los precios de los alimentos suben y eso no solo te genera un problema de hambre, sino que además la discusión que va a generar ese problema te pasa a retroalimentar la inflación”, detalló.

De esta forma, el economista señaló que incluso si la Argentina tuviese un 0% inflación, “si se duplica el precio del trigo tenés un despelote bárbaro, porque el pan, los fideos y las galletitas van a subir de precio”. “Entonces, lo que tenemos que hacer es desenganchar los dos problemas: no permitir que haya una suba de alimentos que ponga en riesgo la seguridad alimentaria del país y además que si eso pasa no lo tratemos de arreglar subiendo la inflación, que es el resultado más probable en este contexto”, indicó.

En su exposición, Álvarez Agis aludió a los dichos del presidente Alberto Fernández, quien días atrás describió a las retenciones como un instrumento para “desacoplar” los precios internos de los externos. En ese momento, al exfuncionario le preguntaron si el impuesto efectivamente funciona de esa forma y si es tan directa la relación entre el aumento del trigo y el pan, por ejemplo, dado que el primero no es el principal componente del producto. Entonces, respondió: “Cuando vos tenés un sector que usa un insumo que es un commoditiy como es el trigo, todos miran el precio de referencia de ese commodity para ver qué precio fijar. A mí me tienen que hacer un estudio gigantezco y me tienen que dar años de evidencia de que el trigo no tiene nada que ver con el precio del pan. Es como discutir la importancia del agua en la navegación”.

Y ante la repregunta sobre si hoy serviría usar las retenciones, dijo: “Absolutamente. Pero creo que hay un problema que la Argentina no vivió en el pasado reciente, que es que las retenciones obviamente no pueden ser del 100%, y el aumento del precio internacional es de una magnitud pocas veces vista. Entonces, incluso la máxima alícuota de retención podría no darte el resultado esperado que es terminar de desenganchar de verdad el precio local del internacional. Ahora, prohibir el debate ese o decir que no se puede discutir... creo que eso es consecuencia de la grieta”.

Tras ello agregó: “Mi punto es bien sencillo. La Argentina producte alimentos para 400 millones de personas y hoy está en duda la alimentación de 7 mil millones. Entonces, me parece que lo que hay que hacer, como en cualquier guerra, es asegurar que tu población coma y se pueda calefaccionar. Entonces, la Argentina lo primero que tiene que hacer es preguntarse cómo hacemos para que el pan suba 60% en el año -que puede ser la tasa de inflación-, pero no 150%. Creo que lo más razonable es cuotificar la exportación de trigo: garantizarnos que primero abastecemos al mercado local, pero no con precio barato o subsidiado, sino con uno que tenga que ver con el bolsillo de la gente”.

Y ante las discusiones que traería aparejada la implementación de este tipo de iniciativas, dijo: “De un lado está el campo, que no quiere subir las retenciones, y del otro 44 millones de argentinos a los que les va a subir el pan 150%. Yo vería si me tengo que pelear con el campo. No me parece que tengas otra opción”. Y aclaró: “No es porque yo sea anticampo o me parezca que son la oligarquía o especuladores. Hubo una guerra. El productor de trigo no tiene la culpa y el que come pan tampoco. Lo que estamos discutiendo es eso. Yo entiendo la discusión de la 125 en 2008. Estaba pésima, estaba mal calculada la fórmula. Entiendo esa discusión y que cuando el lío se politizó dejamos de discutir la fórmula. Pero acá hubo una guerra, no tiene la culpa nadie. Para mí hay que administrar el comercio exterior del producto que se está viendo afectado, porque los que entraron en guerra son productores de commodities. Mi impresión es que hay que dar la discusión y que ninguno debería ponerle ideología a las herramientas”.