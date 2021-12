La paradoja actual de la economía argentina, los pronósticos para 2022 y las oportunidades

Con el rebote del PBI, que crece este año un 10%, y el salto que dieron las exportaciones de US$55.000 millones a US$77.000 millones, la economía argentina se encuentra en una paradoja con variables productivas que dan bien, mientras que las financieras dan mal, una brecha que tendría algún tipo de resolución el próximo 22 de marzo cuando el Gobierno tenga que decidir si acuerda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ante un cuantioso vencimiento. Con este contexto, Martín Berardi, presidente ejecutivo de Ternium Argentina, aseguró hoy que la macro no ayudará en los negocios en 2022, aunque vislumbran oportunidades en algunos sectores micro.

“Las oportunidades para el crecimiento del mercado del acero están en la micro, con el empuje de sectores como la construcción, el agro, automotriz y energía”, afirmó en el marco del 20° seminario ProPymes, el programa de apoyo a la cadena de valor del Grupo Techint, realizado en La Rural.

Según los resultados que presentaron de una encuesta a 184 empresas clientas y proveedoras de Ternium, Tenaris, Tecpetrol y Techint Ingeniería & Construcción, las exportaciones de estas compañías aumentaron un 56% durante 2021 con respecto al año anterior.

Asimismo, las inversiones (+41%), el empleo (+8%) y las ventas (+33%) tuvieron un desempeño muy positivo en términos interanuales (2021 vs. 2020). Para el 2022, la cadena de valor del Grupo Techint prevé una continuidad del crecimiento que se vio este año, con aumento de inversiones (+16%), exportaciones (+16%), empleo (+4%) y ventas (10%).

En el panel que dio arranque al evento conducido por los periodistas Luis Novaresio y Luciana Geuna también estuvieron el columnista de LA NACION, Carlos Pagni, y el economista Rodolfo Santangelo, que fue quien hablo de la paradoja entre las variables productivas y financieras.

Consultado, en tanto, acerca de si se llegará a un acuerdo con el FMI, Santangelo se mostró optimista y dijo que cree en el instinto de supervivencia.

“Cuando ves el precipicio, pegás la vuelta. En el tiempo suplementario, los doberman no van a ladrar y va a haber acuerdo, lo que significa que va a haber que acercar las variables reales y financieras. Va a haber brecha cambiaria, pero en torno al 50-60%, la tasa de inflación va a bajar un poquito o no se espirilizará y no puede bajar mucho la inflación porque si no el modelo se queda sin el purificador. Todo esto para llegar a las primarias de 2023″, explicó.

Pagni, por su parte, hizo referencia a la participación del presidente Alberto Fernández en la Cumbre por la Democracia invitado por el mandatario estadounidense, Joe Biden.

“En esa reunión no estaba ni (Nicolás) Maduro, ni Bolivia, ni Nicaragua, ni Rusia. Alberto fue a la reunión y esto se negoció con la embajada de los Estados Unidos. Eso es mostrar un perfil externo que va en el sentido de un acuerdo con el Fondo. Un acuerdo que no va a cambiar las expectativas de incertidumbre, pero que nos va a salvar del abismo”, consideró.

En el segundo panel, en tanto, el presidente de Tenaris Cono Sur, Javier Martínez Alvarez, y el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous, hablaron de la oportunidad que representa el yacimiento de Vaca Muerta para las pymes.

“En Fortín de Piedra trabajaron mil empresas argentinas distribuidas en 15 provincias. Teníamos 20 empresas en ProPymes y hoy 200 a las que les damos capacitación y las ayudamos en procesos administrativos y de digitalización”, afirmó Markous y citó como ejemplo los calefactores de los pozos de gas.

“Logramos que el fabricante transfiriera tecnología a la empresa argentina y esos calefactores que salen US$200.000 ahora se están produciendo en el país. Esto se logró con ProPymes, pero la inversión en petróleo y gas en Vaca Muerta es una oportunidad para muchas pymes a las que hay que ayudar para sustituir importaciones y que incluso lleguen a exportar”, cerró.