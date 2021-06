La pelea salarial: por qué nadie le cree al ministro de Economía

Con una inflación de 21,5% acumulada hasta mayo, según el Indec, la meta de 29% que fijó el ministro de Economía, Martín Guzmán, para este año quedó obsoleta. Es por eso que los sindicatos que están negociando las paritarias estos días pidieron como mínimo un incremento del 40%. Esto podría generarle mayor presión a la inercia inflacionaria, si se tiene en cuenta que uno de los mayores costos de las empresas es el salarial.

La consultora Empiria mostró en un gráfico cómo los gremios de los distintos sectores comenzaron a pedir aumentos salariales cada vez mayores a medida que transcurría el año. Por ejemplo, en diciembre pasado, el sindicato de la alimentación cerró una suba de 28%, mientras que en febrero, los bancarios pidieron un alza del 30%.

Ayer, tan solo cuatro meses después, la Asociación Bancaria (AB), que conduce Sergio Palazzo, pidió una reapertura de sus paritarias y acordaron junto con las cuatro cámaras del sector un aumento total del 45,1%, en una reunión que contó con el aval del Ministerio de Trabajo.

Pero los bancarios no son los únicos que pidieron una reapertura. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también solicitó adelantar la revisión del acuerdo que fijaba un aumento del 35% y que se cerró hace menos de un mes. La fecha original de la renegociación estaba pactada para noviembre, pero los incrementos mayores otorgados por otros organismos del Estado aceleró el pedido de revisión.

Por caso, los trabajadores del PAMI lograron una suba salarial del 45%, los de Anses, 43%, y el personal del Congreso obtuvo un incremento del 40%, que acordó con los presidentes de ambas cámaras, Cristina Kirchner (Senado) y Sergio Massa (Diputados).

“El Gobierno tiene que cumplir con su compromiso de acordar salarios por encima de la inflación y que se garantice una respuesta acorde con esta situación”, pidió Hugo Godoy, a cargo de la conducción de ATE.

Alberto Fernández junto a Sergio Palazzo en el Congreso Nacional Bancario

Otro gremio que presionó por un incremento superior fue el Sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano. La semana pasada cerró un aumento salarial de 45% a pagar en tres cuotas de 20% en julio, 12,5% en noviembre y 12,5% en marzo.

“En un año electoral, el Gobierno tiene como objetivo que el salario le gane a la inflación. Si bien inicialmente el objetivo era alinear expectativas con la meta presupuestaria del 29%, el 22% acumulado de inflación en los primeros cinco meses dejó muy atrás la meta presupuestaria y el Gobierno empezó a convalidar paritarias por encima de las expectativas de inflación. Primero fueron los docentes, que cerraron cerca de 35% cuando todas venían cerrando al 30%. Pero ya transcurrido mayo, se empezaron a sentir con mayor fuerza los pedidos de apertura de paritarias, y durante junio ya se empezaron a convalidar reaperturas. El quiebre se da cuando el propio sector público (Anses y Congreso) cierran paritarias arriba de 45%. Ahí le da vía libre al sector bancario y de camioneros para cerrar en niveles también cercanos al 45%. Ante estas circunstancias, es probable que se reabran muchas paritarias y la referencia salarial empiece a ser 40%”, dice Juan Ignacio Paolicchi, economista de la consultora Empiria.

“El riesgo de esto es básicamente desanclar las expectativas de inflación. Si se fuerza una suba del salario real, en un contexto donde la inflación corre al 60% anualizado, y que no bajará del 2,5% mensual (35% anualizado), el riesgo es que la inflación se acelere aún más porque no hay anclas. Pero también el objetivo del Gobierno (ya declarado públicamente) es que el salario le gane a la inflación. Pero no es lo mismo intentar que le gane en una carrera al 20%, que en una carrera al 40/45%”, advirtió.