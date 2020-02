La Rural criticó el freno a la venta de agroquímicos en La Pampa

Daniel Pelegrina (SRA), Jorge Chemes (CRA) y autoridades provinciales, en la Exposición Rural de Comodoro Rivadavia Fuente: Archivo

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, rechazó la decisión del gobierno de La Pampa de prohibir la comercialización de agroquímicos en la provincia por un reclamo de falta de cumplimiento en la construcción de depósitos de tratamiento de envases de estos productos.

"Este tipo de medidas no tienen ningún asidero científico y nos retrotraen en decenas de años", dijo el ruralista durante un discurso en la Exposición Rural de Comodoro Rivadavia, en Chubut.

Pelegrina expresó que "llama la atención la paradoja que encierra la medida: por un lado se pretende combatir el hambre en la Argentina y por el otro nos sacan herramientas para producir más eficientemente".

Sobre la cuestión de la aplicación de agroquímicos, el presidente de la SRA sostuvo: "los principales interesados en producir en forma sustentable somos los productores, que vivimos en campo junto a nuestras familias".

La subsecretaría de Medio Ambiente de La Pampa dispuso la prohibición de la comercialización de agroquímicos -venta y distribución- porque sostiene que la Fundación Campo Limpio, entidad que encabeza un programa de tratamiento de envases vacíos de fitosanitarios no concluyó la construcción de tres plantas en el territorio provincial. La entidad, integrada por la industria del sector, afirma que las observaciones que reclamaron las autoridades pampeanas no son sustanciales. No obstante, se comprometió a cumplirlas en un plazo de quince días.

Por otra parte, las entidades de productores agropecuarios de La Pampa advirtieron que esta traba en la venta de agroquímicos impide llevar adelante los trabajos de cuidado de los cultivos de la cosecha gruesa -soja, girasol y maíz- en un momento crítico de la campaña agrícola.

Pedido de respuesta

En tanto, Pelegrina se lamentó de que el campo "no pareciera estar entre las prioridades del Gobierno". En el discurso en Comodoro Rivadavia, dijo que le había pedido una audiencia al ministro de Agricultura, Luis Basterra, cuando asumió y, hasta el momento, no obtuvieron respuesta.

El ruralista opinó, además, que "una de las causas directas de la inflación y los graves problemas económicos de la Argentina es el enorme déficit fiscal, producto de un gasto público desmesurado y de dudosa calidad".

Contra las usurpaciones

Por su parte el presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, Osvaldo Luján, denunció que continúan produciéndose usurpaciones de campos en la provincia. "Las usurpaciones. El que piense que éste es un programa de los grandes estancieros se equivoca; tampoco de los extranjeros ni es exclusivo de quienes tienen campo. Este problema nos afecta a todos y significa que no hay convivencia y no hay paz", señaló, según consignó el diario El Chubut