Los bonos subieron entre 3 y 4 dólares al estimarse, sin detalle, que la propuesta reconocía un valor superior al que cotizaban; la agencia crediticia Fitch rebajó la nota de la Argentina y la dejó al nivel de Gabón, Zambia, Turkmenistán y Gambia

18 de abril de 2020

Los castigados bonos de la deuda externa argentina se negociaron ayer con alzas generalizadas que llegaron en algunos casos a superar el 10%, lo que permitió que la tasa de riesgo país se comprima en casi 500 puntos (12,3%), al caer de 3985 a 3496 puntos básicos en la jornada.

Los analistas alertan que esta auspiciosa reacción del mercado no implica que la oferta argentina tendrá elevada aceptación de los bonistas, una sensación que se fortaleció ya avanzada la tarde cuando se conoció el detalle del menú de canje al presentar los documentos ante la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés).

Aclaran que, por ahora, solo muestra lo devaluados que estaban los títulos afectados, que cotizaban con paridades por debajo del 30% en la mayoría de los casos.

Ese fenomenal castigo respondía en parte al "vuelo a la calidad" que se activó en los mercados globales en las últimas semanas al quedar en claro el fuerte impacto que la pandemia tendría en la actividad.

Pero también a que se temía que el Gobierno aproveche la particular coyuntura para lanzar una propuesta aún más agresiva que la que presentó.

"La propuesta del Gobierno es austera, pero muestra voluntad de evitar un default, lo que les pone un virtual piso a las cotizaciones de los bonos, y los que estaban más castigados, como el famoso Century, salieron beneficiados de eso, registrando subas superiores al 10%", describió el economista y gerente de Negocios de Southern Trust, Javier Marcus.

"Pero esto no significa necesariamente que habrá alta aceptación por parte de los bonistas por las pérdidas, por caso, para los que entraron hace unos meses pagando el doble o más", explicó, antes de aclarar que esto "no implica que no haya una chance de acordar".

Lo concreto fue que los bonos en dólares "tuvieron una destacada jornada, con subas de entre 3 y 4 dólares en promedio para toda la curva", destacó en su informe diario el Grupo SBS, algo que el analista Mariano Marcó del Pont, de Silver Cloud Advisors, adjudicó a que la primera impresión que dejó la propuesta, "si bien no fue buena, resultó mejor de lo que el mercado priceaba, lo que no quita que la negociación recién empieza y será dura", dijo.

Para los analistas de Research for Traders, la reacción de mercado fue porque si bien el recorte en los intereses que se practicaría es amplio, la quita finalmente sería inferior a la que sugería el Fondo Monetario Internacional".

Fitch y el ejemplo de Perú

Tras la presentación política anteayer de la propuesta desde la residencia de Olivos, el presidente Alberto Fernández procedió a defenderla desde ayer a la mañana al calificarla de "muy realista" .

"La idea es que el país durante los próximos tres años pueda dedicar todo su impulso al crecimiento. Y a partir del cuarto año empezaremos a cumplir las obligaciones que tomaremos para cumplir", explicó.

A esa hora la primera reacción del mercado era positiva, lo que no se modificó en toda la jornada aunque la calificadora Fitch bajó la calificación crediticia de la Argentina de CC a C, al considerar que el país se acerca a un default que puede ser inminente".

Esto dejó a la Argentina en el segundo escalón más bajo de calificación de riesgo soberano y al nivel de Gambia, Gabón, Turkmenistán y Zambia y solo por encima del Libano, que está de "default restringido" desde enero.

La escalada de los bonos, partiendo de un subsuelo, empero tendió a moderarse al final cuando se supo que el país ofrecería nuevos bonos en dólares y euros con vencimientos en los años 2030, 2036, 2039, 2043 y 2047, con tasas de interés crecientes de entre 0,5% y 4,875% según el instrumento.

"El verdadero dictamen del mercado viene ahora que se sabe el detalle de bonos que se ofrecerán a cambio", explicó un operador, que pidió anonimato, y calificó las alzas de ayer de simple "rebote técnico".

Por lo pronto, la jornada mostró que las condiciones del mercado siguen siendo muy favorables para los países emergentes.

La prueba la dio Perú al recibir ofertas por US$25.000 millones de inversores aun en medio de la pandemia global de coronavirus para colocar US$ 3000 millones en bonos globales a vencer en los años 2026 y 2031, algo que le permitió bajar su tasa de financiamiento a tasas del 2,39 y 2,78% anual para cada plazo, "las más bajas de nuestra historia" según valoró su ministra de Economía, María Antonieta Alva.