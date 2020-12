Funes de Rioja, de la UIA, junto a Rodríguez Larreta, durante el encuentro Crédito: UIA

Antonio Caló se sonrió al ver cómo lo recibían Miguel Acevedo y Daniel Funes de Rioja. "Por fin nos viniste a visitar acá", le dijeron, mientras se sentaban ante la inmensa mesa del Salón Peteribi, esa misma en la que se hacen las reuniones más importantes de la Unión Industrial Argentina (UIA). La presencia del líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) fue todo un símbolo de lo que se pidió hoy en el inicio de la 26° Conferencia Industrial de la UIA, "#Produciendo Argentina": consenso social. No fue lo único en lo que coincidieron, ya que también concordaron en que el costo salarial argentino es muy alto para el empresario, pero el sueldo que recibe el empleado cada vez le alcanza para comprar menos cosas.

Acevedo, presidente de la UIA; Funes de Rioja, presidente de la 26° Conferencia Industrial, y Caló, coincidieron con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en que el diálogo y el consenso social son el único camino para salir adelante. "Esta pandemia fue una desgracia, pero a la vez hizo que se impulsara algo que habíamos empezado a trabajar hace un tiempo y que es la idea de un gran acuerdo de todos los sectores. Nosotros, en momentos como este, logramos un acuerdo entre la CGT y la UIA que fue histórico", afirmó Acevedo.

Cuando los tres hombres se sentaron a hablar con la prensa, hacía ya un rato que Agustina Schcolnik, presidenta joven de la 26° Conferencia Industrial, había inaugurado el encuentro con un llamado a la consolidación federal y la sinergia entre todos los sectores productivos. "Hay que dejar de lado posturas excluyentes que solo demoraron el desarrollo, no debe ser industria o agro, empresa o trabajadores", concluyó.

¿Por qué habría que pensar que ahora sí se podrá llegar a un gran acuerdo social?, se le preguntó a Caló. "Hoy existe más el diálogo sectorial, el mismo Gobierno lo está armando. Nosotros hemos empezado con eso y después llegaremos al diálogo social. Esta pandemia nos tiene que dejar como enseñanza que nos tenemos que salvar entre todos. En lo que a mí respecta, voy a poner mi granito de arena para que eso se concrete, porque creo que para que un sindicato sea grande tiene que haber empresas grandes", respondió el gremialista.

Minutos antes, al hablar de la inauguración del Centro de Industria X, un espacio que promoverá la articulación público-privada (en alianza con Accenture) con demostración física de casos de uso de tecnologías 4.0, Larreta había alentado a terminar con las dicotomías. "Debemos sacar adelante al país todos juntos. La industria tiene que tener una visión federal, cada una con sus políticas económicas. Veamos desde lo público y lo privado qué podemos hacer juntos. El diálogo y los consensos son la única forma de salir adelante. Hablo de un consenso en el sistema político, pero también en el empresario", subrayó.

Acevedo subrayó que el pedido de que se concrete de una vez por todas un gran acuerdo social la UIA lo viene haciendo desde el gobierno de Mauricio Macri. "Estamos convencidos de que es la única manera en que la Argentina puede salir adelante", comentó el directivo.

Asimismo, Caló agregó: "El Gobierno quiere impulsar el consenso, pero para un consenso social todos tienen que ceder algo y acá hay algunos sectores que no quieren ceder. Sin consenso, no se puede salir adelante". Pero, ante la consulta, no especificó cuáles eran esos sectores. Lo que sí destacó es que en metalurgia se han recuperado 5000 puestos de trabajo desde abril, especialmente en la fabricación de línea blanca, maquinaria agrícola y electrónica.

En tanto, el presidente de la UIA agregó que el empresariado argentino sufre los costos laborales más altos de la región. "Y lo peor es que, del otro lado, cuando el trabajador cobra su salario, ve que cada vez tiene menos poder de compra. Por eso, hay que hacer algo para solucionarlo", señaló.

Fue Funes de Rioja quien completó la idea y explicó que ese elevado costo laboral está generado por el exceso de impuestos y confió que, si bien el Gobierno escucha, aún no se ve nada firme en cuanto a la reducción de tributos. "No pedimos que saquen un impuesto ya, pero sí que tracen una hoja de ruta de reducción, para así dar cierta garantía a quien invierte para producir", indicó.

El primer día de la 26° Conferencia Industrial estuvo atravesado todo el tiempo por la importancia de la tecnología en la producción y la industria 4.0, en paneles que integraron, entre otros, Sergio Kaufman, CEO de Accenture Argentina y de la Región de Sudamérica Hispana; Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación; Rosendo Fraga, analista político, y Graciela Ciccia, presidenta del Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UIA.

