La venta de autos usados sufrió una fuerte caída en enero

Después de un diciembre muy bueno y de un 2021 que daba pie para ilusionarse con un mercado pujante durante 2022, las ventas de autos usados cayeron en enero de este año 21,81%, en la medición intermensual, y 11,06%, respecto de igual mes del año pasado.

Según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), el mes pasado se comercializaron 117.858 vehículos usados, lejos de las 132.519 unidades que se vendieron en igual mes de 2021, y de las 150.741 vendidas en diciembre.

Alejandro Lamas, secretario de la CCA, se mostró sorprendido, puesto que, a diferencia de lo que suele suceder en el mercado de 0Km, enero no es históricamente un mes malo para la venta de usados. “La comercialización de unidades usadas durante el mes de enero mostró números preocupantes. No esperábamos esas cifras después de un diciembre como el que tuvimos”, comentó.

Para Lamas, el mercado se vio afectado por las señales “desconcertantes” que da el Gobierno. “Si no se tiene claro el rumbo de lo que se quiere hacer y si después de anunciar un acuerdo con el FMI él mismo lo mina, el mensaje para el consumidor no es el mejor”, opinó.

En el sector afirman que la demanda sigue firme, pero advierten que la cuestión de las restricciones a las importaciones de insumos y de autos terminados afecta a todo el mercado y no solo al de 0Km. “Porque se nivela aumentando los autos que están en stock, y así se reducen las posibilidades de ventas. Si hubiera hoy un ingreso de vehículos más normalizado, la gente tendría más opciones, porque es un mercado de oferta y demanda”, explicó Lamas.

Por su parte, Matías Fernández Barrio, CEO y Cofundador de Karvi, una plataforma que facilita la compra de automóviles mediando entre los clientes y los concesionarios, señaló que, por el lado de la oferta, hubo un salto en el dólar paralelo y la expectativa de cierre o no del acuerdo con el FMI poner más incertidumbre sobre el tipo de cambio. “Si soy concesionaria y tengo un auto que sé que me va a costar reponer, no lo vendo, a la espera del salto, o mantengo un precio alto”, analizó.

En tanto, por el lado de la demanda, Fernández Barrio dijo que subieron tanto los precios de usados en los últimos 18 meses (por encima de la inflación y los salarios), que para muchas familias pasó a ser inaccesible incluso el usado de categoría baja. “Este es un efecto más paulatino, pero que se siente aún más cuando se combina con efectos estacionales donde las familias priorizan consumo de corto plazo (por ejemplo, vacaciones)”, indicó el ejecutivo.

En lo que hace a su caso específico, Fernández Barrio destacó que sigue creciendo, debido a que, “en un contexto donde las concesionarias quieren defender el valor de cada auto agregando propuestas diferenciales para el cliente, surge la certificación Karvi como una opción para ofrecer más tranquilidad”.

Además de los inconvenientes propios de la economía local, hay problemas muy grandes de logística a nivel mundial, que, según Lamas, aumentó en forma desproporcionada (un contenedor que tenía un costo de US$2500 pasó ahora a US$25.000). “Estos costos se reparten en los productos cuando van al público. Esto afecta en todo el mundo, pero nosotros tenemos nuestros propios problemas: que son las restricciones cambiarias y las dificultades para ingresar producto”, concluyó el directivo.