Fuente: Reuters - Crédito: Archivo

La llegada del presidente de Brasil mañana despierta mucha ansiedad entre los hombres de negocios

Francisco Jueguen SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de junio de 2019

Jair Messias Bolsonaro es actualmente casi tan importante como el dólar para los industriales argentinos. El presidente de Brasil -que aterrizará mañana en el país- es un factor clave para despejar o no la incertidumbre cambiaria local. En la Unión Industrial Argentina (UIA) lo entienden. "Es más importante la previsibilidad cambiaria que el nivel del dólar", destacó, por lo bajo, el director ejecutivo y economista jefe de la UIA, Diego Coatz, ayer en la reasunción de Miguel Acevedo como presidente de la entidad. En esa casa creen que la debilidad de la economía más grande del Mercosur y la imposibilidad de enamorar a los mercados sin una reforma previsional podrían derivar en una devaluación del real. Eso podría ser un knock-out para el peso, pese a los recientes guiños de Bolsonaro a Mauricio Macri .

En la Casa Rosada los teléfonos no dejan de sonar. "Todos quieren que los invitemos", reconoció allí un funcionario. Habla del encuentro empresario previsto para el jueves a la tarde en el Hotel Alvear. "Estamos aguardando la habilitación", reconoció ayer Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA y jefe de la Copal. Estarán con seguridad el G-6 y la cúpula de la entidad fabril para escuchar a Bolsonaro, al liberal Paulo Guedes (ministro de Hacienda) y al canciller Ernesto Araújo. Todo en un contexto en el que ambos países negocian una rebaja del arancel común del Mercosur y buscan darle las puntadas finales al interminable tratado de libre comercio entre el bloque y la Unión Europea (UE). "Se discutirá sobre eso, pero no habrá definiciones", dijeron LA NACION en dos ministerios, recordando que en el Mercosur hay dos países -Uruguay y Paraguay- que no estarán durante la visita del brasileño.

Entre los empresarios buscarán discutir la integración industrial, un debate que se extenderá un mes después en un encuentro de la UIA con la Confederación Nacional de la Industria (CNI) en el marco del Consejo Empresarial Brasil-Argentina (Cembrar). También habrá lugar para la "homogeneización de normas" entre los países, entre ellas el polémico etiquetado frontal para los alimentos, por ejemplo.

Bolsonaro llegará mañana a las 10. Participará de una ceremonia con una ofrenda floral a José de San Martín en la plaza que lleva su nombre y se sacará luego la foto oficial con Mauricio Macri y las primeras damas. Tras una reunión ampliada a la que se sumarán ministros de ambos lados, firmará algunos acuerdos. Entre ellos, se destacaba uno en el primer borrador oficial de la visita: "Proyecto de Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal". Para esa firma ya parece descartada la visita del ministro de Justicia y Seguridad Pública brasileña, Sergio Moro. Se trata del juez que encabezó la investigación del Lava Jato, que terminó con Marcelo Odebrecht, dueño de la constructora más grande de la región, tras las rejas. El pacto buscará que el intercambio de las pruebas que dejaron las delaciones premiadas de muchos ejecutivos y políticos brasileños lleguen a manos argentinas, confirmaron a LA NACION en el Gobierno. Los impulsores fueron el canciller Jorge Faurie y el ministro de Justicia, Germán Garavano. "Los fiscales y jueces de ambos países fallaron", describieron cerca de la Casa Rosada, aunque transmitieron cierta tranquilidad al círculo rojo. "Tiene que ser aprobado por ambos países y congresos", destacaron. Una misión imposible en tiempos de elecciones presidenciales.