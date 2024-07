Lacunza dijo que el Gobierno debe “eliminar algunas restricciones” para normalizar el mercado de cambios

Escuchar

Convencido de que “hay que preparar el camino” para salir del cepo cambiario, el exministro de Economía de la administración macrista Hernán Lacunza aseguró que el gobierno de Javier Milei debe “eliminar algunas restricciones” para normalizar el mercado de cambios, que dio un mensaje de descontento ante la negativa de la administración libertaria de realizar anuncios contundentes luego de la aprobación de la Ley Bases.

“En los primeros cinco meses del año, el Banco Central compraba a razón de US$150 millones por día. En junio y julio no compró nada, más bien vendió. En los primeros cinco meses la brecha cambiaria entre el paralelo y el oficial era veintipico y ahora es cincuenta y algo, o sea que se duplicó. Evidentemente en los últimos 45 días hay un cambio en el humor y en el signo del mercado” , analizó el exfuncionario de Mauricio Macri en diálogo con Radio Mitre.

Tras ello, sostuvo: “Hay más demanda que oferta a este tipo de cambio oficial. El tipo de cambio real, corregido por inflación entre peso y dólar, hoy es 45% inferior al de diciembre. Entonces obviamente cuando algo se abarata mucho, hay más demanda que oferta, esta tendencia no puede seguir”.

Además, se refirió a los constantes dardos del Presidente hacia los economistas cuando hacen sugerencias, ratificando las medidas y el rumbo del Gobierno. “Cuando se tiene que dedicar demasiada energía a desmentir análisis de otros, no es una buena señal porque si las cuentas están en orden, las palabras van a sobrar”.

Hernán Lacunza. Ricardo Pristupluk

En ese marco, Lacunza utilizó una metáfora para hablar de la economía de la Argentina y la reacción de los mercados en estas últimas semanas, que llevaron al dólar blue por encima de los $1400 y la suba del riesgo país. “Empieza a hacer un ruidito el auto y si la reacción del conductor es negar todo, me preocupa más, porque lo que puede ser un desvío incipiente se va a transformar en persistente, va a ser más agudo dentro de un tiempo. Entonces ese incipiente atraso cambiario, si no cambiamos nada, cada día que pasa va a ser un poco peor”, advirtió el economista.

En otro tramo de la entrevista, fue consultado una vez más sobre la salida del cepo, específicamente cómo salir, pero envió una advertencia: “En el próximo paso hay que levantar el cepo. Pero a este tipo de cambio va a ser muy difícil porque con cepo hay más demanda que oferta”.

Luego, analizó con otra metáfora: “No hay que tocar una sola cosa. Tomo un antibiótico porque tengo una infección y me produce acidez, que macana, pero el problema no es el antibiótico, es la infección, entonces cuanto más tarde en tomarlo, más acidez me va a dar. Entonces no hay que hacer tanto hincapié en los daños colaterales del medicamento, sino en la infección. En este caso un dólar que se atrasó, estuvo seis meses subiendo al 2% y la inflación empezó a incrementarse”.

Y cerró: “Hay que ir preparando el camino para poder normalizar ese mercado de cambios. De a poco, si se quiere, eliminar algunas restricciones, eso va a ir sincerando cuál es la voluntad del mercado, o sea, de todos los demandantes y los oferentes de dólares, a qué tipo de cambio se puede converger”.

