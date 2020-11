La imagen que se busca revertir: en la plaza local cada vez hay menos negocios y menos "mercadería" Fuente: LA NACION - Crédito: Soledad Aznárez

Javier Blanco Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de noviembre de 2020 • 17:16

El Gobierno presentó un programa orientado a impulsar que las empresas innovadoras, competitivas, con potencial de crecimiento y de alto impacto social, ambiental y económico consigan financiamiento o aportes de capital del público inversor local.

Se trata del Programa de Impulso a la Apertura del Capital (PIAC), lanzado hoy por las autoridades de la Comisión Nacional de Valores que preside Adrián Cosentino, que contempla una serie de iniciativas que buscan generalizar el acceso de los regímenes de apertura de capital a todos los niveles, desde proyectos de emprendedores, o de pymes, a empresas maduras nacionales o extranjeras, tratando de revitalizar alicaído mercado accionario argentino

"El PIAC es un plan que se inicia hoy con estas medidas, pero que va a estar en constante movimiento y adaptación", prometió el director de la CNV que tuvo a su cargo la presentación principal, Matías Isasa.

La iniciativa apunta a renovar e impulsar la oferta de papeles y bonos de deuda de las empresas en general, pero también la creación de vehículos de inversión colectivos para aportar capital a emprendimientos tras reconocer la decadencia del mercado local tras largas décadas de elevada inflación y saltos disruptivos cambiarios y hasta en los contratos.

Para tener una idea de esa decadencia sólo hay que tener en cuenta que en los años 70 la plaza accionaria local tenía 3,5 veces más cotizantes que las hoy listadas, lo que hizo que el mercado sea cada vez menos representativo de la actividad económica general (por caso, casi no hay exponentes del negocio sojero, ni del minero, ni automotrices).

Y en lo que hace a acciones, desde hace unos años ya se operan más Certificados de Depósito Argentinos (Cedears), que representan a papeles de empresas internacionales, que acciones de las compañías locales, algo alentado por la inestabilidad cambiaria y vinculadas a la aversión que los propios inversores locales (salvo los cautivos por motivos regulatorios) tienen hacia el "riesgo argentino".

El plan básicamente promete acompañamiento oficial a las empresas chicas, medianas o nuevas y que se lancen en sectores de alto potencial para que tengan la chance de obtener financiamiento de inversores institucionales locales a los que, en muchos casos, se los incentiva e incentivará por vía regulatoria a incorporar este tipo de instrumentos a sus carteras de inversión.

También avanzan en adaptaciones y flexibilizaciones: crea por caso un régimen intermedio, para empresas que no estén en condiciones de sumarse al panel general de cotizantes pero ya no califiquen para el raleado panel Pyme, pero no establece incentivos concretos para la apertura del capital, por caso, de tipo impositivo.

Conforme a los criterios de Más información